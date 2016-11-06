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تشتم زوجها وتهدّده عبر «الواتس اب»

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تشتم زوجها وتهدّده عبر «الواتس اب» تشتم زوجها وتهدّده عبر «الواتس اب»

تنظر محكمة جنح الشارقة قضية شتم زوجة لزوجها عبر موقعي التواصل الاجتماعي واتس اب و«فايبر» وتهديدها له، وذلك لخلافات بينهما، فيما أنكرت المتهمة الشابة ما وجِّه اليها من اتهام ودفعت ببراءتها.

وكان الزوج قد فتح بلاغاً بحقها وذلك بعد تلقيه رسائل تضمنت ألفاظاً مسيئة وعبارات نابية، وتهديدات صريحة له، فيما اجلت المحكمة الجلسة لمواجهة المجني عليه بالمتهمة الى الاول من ديسمبر المقبل.

عقوبة يذكر ان المادة 20 نصت على «مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250 ألف درهم) ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير، أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات». الشارقة - البيان

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