بوت فوق الركبة يبوح بأنوثتك هذا الشتاء

ذكرت مجلة “فرويندين” الألمانية أن بوت فوق الركبة “Overknee” يتربع على عرش الموضة في شتاء 2016/2017، ليبوح بأنوثة المرأة من ناحية، ويمنح سيقانها إحساساً بالدفء من ناحية أخرى.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن بوت فوق الركبة يأتي هذا الموسم من مصنوعاً من الجلد الشمواه بصفة خاصة، ويكتسي بالألوان الطبيعية مثل البيج والكونياك أو يتألق بالألوان الزاهية مثل الأحمر البوردو، مشيرة إلى أنه يمتاز بنعل مسطح أو كعب سميك وصغير لمزيد من الراحة والاستقرار أثناء المشي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأكدت “فرويندين” أن بوت فوق الركبة يتناغم بصفة خاصة مع التنانير والفساتين ذات قصّة على شكل حرف A، ولا سيما الموديلات الجينز ذات صف الأزرار الأمامي. كما يجوز أن يختبئ ساق البوت أسفل طرف التنورة، حيث يمنح ذلك المرأة مظهراً أكثر نضجاً.