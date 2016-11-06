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باكستان: القوات الهندية تطلق النار مجددا على طول خط المراقبة في كشمير

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باكستان: القوات الهندية تطلق النار مجددا على طول خط المراقبة في كشمير باكستان: القوات الهندية تطلق النار مجددا على طول خط المراقبة في كشمير

الجيش الباكستاني

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني اليوم الأحد أن القوات الهندية أطلقت النار مجددا على طول خط المراقبة في إقليم “كشمير” المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أن القوات الهندية أطلقت النار بشكل “غير مبرر”، وبناء عليه ردت القوات الباكستانية بما “يليق”.

ويتواصل القصف بين الجانبين على شطري كشمير منذ تصاعد حدة التوتر بين الدولتين النوويتين عقب قتل مسلحين لنحو 19 جنديا هنديا في شهر سبتمبر الماضي في معسكر للجيش بكشمير الهندية، وهو هجوم ألقت نيودلهي بمسئوليته على متشددين يتمركزون في باكستان.

أ ش أ

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