تظاهرات في بروكسل وأثينا ضد سياسات أردوغان بحق مسئولين أكراد

تظاهر نحو 300 كردي في العاصمة البلجيكية بروكسل احتجاجا على توقيف مسئولين سياسيين أكراد في تركيا والتي أثارت أيضا ردود فعل غاضبة في أوروبا على المستوى الحكومي.

وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، طبقا لقناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم (الأحد) عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم بها السلطات التركية بحق المسئولين الأكراد.

في السياق ذاته، خرج نحو ألف كردي ومؤيد لهم في مسيرة إلى السفارة التركية في العاصمة اليونانية أثينا، مرددين هتاف “الفاشي” بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورفع المتظاهرون أعلاما كردية ولافتات عليها صور دميرداش وفيجن يوكسيكداج رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.

وكانت مدن أوروبية عدة قد شهدت تظاهرات نظمها أكراد للاحتجاج على إقدام السلطات التركية على توقيف قادة ونواب في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا، ورفعوا شعارات منددة بأردوغان.

أ ش أ