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رئيس الشيوخ الفرنسي يبدأ زيارة رسمية لمصر يلتقي خلالها السيسي

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رئيس الشيوخ الفرنسي يبدأ زيارة رسمية لمصر يلتقي خلالها السيسي رئيس الشيوخ الفرنسي يبدأ زيارة رسمية لمصر يلتقي خلالها السيسي

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

يبدأ جيرار لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الاحد زيارة رسمية إلى على رأس وفد من خمس نواب، يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط والدور المحوري الذي تلعبه مصر لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي خلال الزيارة التي تستمر 3 أيام، رئيس الوزراء شريف إسماعيل ورئيس البرلمان علي عبد العال وأحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية.

وذكر بيان صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي ان الزيارة سوف تتيح الفرصة لتناول كافة ملفات الشرق الأوسط، حيث تقوم مصر بدور محوري للاستقرار المنطقة،

وأشار البيان كذلك إلى أن مصر، شريكا لفرنسا في الحرب على الإرهاب وأيضا شريكا استراتيجي واقتصادي، وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة.

وسيلتقي الوفد الفرنسي، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، كما يلتقوا بالبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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