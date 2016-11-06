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رئيس مجلس النواب الأمريكي ينفي نيته الاستقالة من منصبه عقب الانتخابات الرئاسية

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رئيس مجلس النواب الأمريكي ينفي نيته الاستقالة من منصبه عقب الانتخابات الرئاسية رئيس مجلس النواب الأمريكي ينفي نيته الاستقالة من منصبه عقب الانتخابات الرئاسية

بول رايان

نفى رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان تقريرا تحدث عن نيته الاستقالة من منصبه عقب الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الأحد عن رايان قوله إنه “سيسعى للتمديد خلال التصويت المقرر في المجلس العام المقبل من أجل الاستمرار في تنفيذ أجندته.

وكان موقع صحفي قد نقل عن مشرعين جمهوريين القول “إن رايان سيستقيل من منصبه بسبب الصعوبات التي سيواجهها لتأمين العدد الكافي من الأصوات للتمديد له.

وأوضح هؤلاء أن بعض الجمهوريين لن يصوتوا لرايان بسبب موقفه من دعم حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد .

ويتوجب على رايان الحصول على 218 صوتا على الأقل في التصويت المقرر في يناير المقبل من أصل 435 عضوا هم عدد أعضاء المجلس.

أ ش أ

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