بدء قبول طلبات راغبي العمل لـ7120 فرصة بـ 11 شركة

تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، قبول طلبات راغبي العمل على 7120 فرصة عمل في 11 شركة ومنشأة بمحافظة الإسماعيلية، في مختلف المهن والتخصصات، وذلك حتى استيفاء الأعداد المطلوبة، والرواتب تختلف طبقا للخبرة والمؤهل، ويمكن التقدم لبعض فرص العمل من المحافظات الأخرى للعمل بمدنية الإسماعيلية الجديدة مع توفير سكن للمغتربين، ووسائل مواصلات للبعض الآخر.

وتتضمن فرص العمل التى وفرتها مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية 3850 فرصة عمل بمدينة الإسماعيلية الجديدة، منها 1500 على مهن مبيض محارة، و1000 عامل بناء، و300 نجار مسلح، و300 تركيب رخام، و100 نجار باب وشباك، و350 مبلط سيراميك، و100 عامل عادى، و150 سباكا، و50 حدادا مسلحا.

وتمتد فرص العمل لتشمل، 100 فرصة للإناث “عاملات تنقية”، بشركة أجريكو الدولية للمخصبات الزراعية، فضلا عن 200 عامل إنتاج، والسن يبدأ من 20 سنة، و60 كربائيا مؤهل متوسط، والسن يبدأ من 25 سنة، بشركة “أى تك” للزيوت والشحوم، و50 ضابطا أمن، خبرة سنتين، و100 مكوجى، بشركة ديزل للملابس الجاهزة، و200 عامل نسيج بلاستيك، و120 فنى صيانة مؤهل متوسط، بشركة الشوا لتصنيع الشطائر المنسوجة بالقنطرة شرق.

كما تشمل فرص العمل تشمل أيضا، 100 مشرف مبيعات، مؤهل عالى، والسن من 26 إلى 35 سنة، والخبرة لا تقل عن 4 سنوات، والمرتب 3000 جنيه، و150 مندوب مبيعات بسكويت وشوكولاتة، مؤهل متوسط، وعالى، والسن من 24 إلى 30، وخبرة لا تقل عن سنتين، والمرتب لا يقل عن 2000 جنيه، بشركة سمارت تريد للتجارة، شارع المدينة المنورة أرض الجمعيات، و100 مهندس زراعى، والراتب 1000 جنيه غير الحوافز، و30 عاملا عاديا والراتب 800 جنيه غير الحوافز، والسن لا يتعدى 30 عاما، بشركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعى والصناعى “الفرات” أرض جمعية السلام طريقة القاهرة الإسماعيلية الصحراوى.

كما تشمل 10 سائقين جرار، الراتب 1900 جنيه، و20 لحام كريتال، والراتب 1500 جنيه، و10 فنيين كهرباء والراتب 1800 جنيه، وتوفير مبيت بالشركة، ويشترط أداء الخدمة العسكرية، بشركة الإسماعيلية لإنتاج اللحوم والألبان، بطريق الإسماعيلية الصحراوى – القاهرة أرض جمعية السلام، عدد (50) مهندس (جميع التخصصات) حديث التخرج، و800 خياطا، و660 أعمال مساعدة، و410 جودة، للعمل بشركات أوراجلو ايجيبت لتصنيع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وفلوستى أبارلز بالمنطقة الحرة العامة، وفيرتيكال جينز بالمنطقة الحرة العامة.

وتقدم الطلبات إلى إدارة التشغيل الداخلى، بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية – خلف استاد النادى الإسماعيلى بشارع شبين الكوم طريق الزعيم جمال عبد الناصر، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة المؤهل والخبرة طبقا لفرصة العمل المطلوبة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة للشروط المذكورة، وسيتم تسليم المتقدم خطاب للشركة الطالبة لإجراء المقابلات مع لجان الاختبارات اللازمة له.