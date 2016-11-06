الناخبون في بلغاريا يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد

يدلى الناخبون في بلغاريا بأصواتهم يوم الأحد في انتخابات رئاسية تشهد تنافسا متقاربا وقد تغرق تلك الدولة المطلة على البحر الأسود في عدم استقرار سياسي وتدفعها نحو علاقات أوثق مع روسيا.

وتظهر استطلاعات للرأي أن من المرجح أن تفوز مرشحة الحزب الحاكم ورئيسة البرلمان تسيسكا تساتشيفا (58 عاما) بفارق بسيط في الانتخابات اليوم ولكن تخسر جولة إعادة أمام رومين راديف (53 عاما) وهو حليف للحزب الاشتراكي يريد إنهاء العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وبحسب رويترز قال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف لأنصار في ختام الحملة الانتخابية إن “التصويت يوم الأحد سيظهر ما إذا كنا نملك حق حكم البلاد خلال العامين المقبلين.”

ويقول مراقبون إنه إذا خسرت تساتشيفا فقد يحاول الاشتراكيون وتجمعات معارضة أخرى الإطاحة بحكومة الأقلية بزعامة حزب مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا الذي ينتمي ليمين الوسط وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وسيؤدي هذا إلى أشهر من الغموض السياسي ومزيد من التباطؤ في الإصلاحات المطلوبة بشدة بعد انهيار رابع أكبر بنوك بلغاريا والاحتجاجات الضخمة المناهضة للفساد والتي ساعدت حزب مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا في الفوز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2014.

ويبدأ التصويت في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) وينتهي في الساعة 20.00 مساء بالتوقيت المحلي.

وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي حصول تساتشيفا على ما بين 27.2 و26.3 في المئة مقابل ما بين 22.5 و23.1 في المئة لراديف .

ويخوض الانتخابات أيضا 19 مرشحا آخر وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن راديف قد يفوز في جولة إعادة تجري في 13 نوفمبر تشرين الثاني بين أكبر مرشحين حصلا على أصوات إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية مطلقة.

وراديف قائد سابق لسلاح الجو وقام بحملته الانتخابية إلى حد كبير بناء على وعد بتوثيق العلاقات مع موسكو.