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مدفيديف: دور موسكو في سوريا يكمن في منع عودة المسلحين إلى روسيا

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مدفيديف: دور موسكو في سوريا يكمن في منع عودة المسلحين إلى روسيا مدفيديف: دور موسكو في سوريا يكمن في منع عودة المسلحين إلى روسيا

دميتري ميدفيديف

أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، أن هدف موسكو الأول، فيما يخص دورها في حل الأزمة السورية يكمن في منع عودة المسلحين المنحدرين من الاتحاد الروسي إلى البلاد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن مدفيديف قوله “إن أولئك يعودون من هذه الرحلات بعد تعرضهم لعملية غسيل دماغ تماما وتحويلهم إلى قتلة وإرهابيين محترفين، وعليه لا نريدهم مطلقا أن يقوموا بعد مشاركتهم في الحرب بسوريا بشيء مماثل في روسيا”.

وأشار رئيس الوزراء الروسي، إلى أن هناك آلاف الأشخاص المتحدرين من روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق الأخرى يقاتلون في صفوف تنظيم “داعش” ومجموعات متطرفة أخرى.

وأكد ميدفيديف، أن موقف بلاده من ما يحدث في سوريا لا يرجع إلى التهديد المتزايد لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط فحسب، وإنما يعود إلى ضرورة الدفاع عن مصالحنا القومية، مشيرا إلي أن القيادة السورية طلبت من موسكو المساعدة في فرض الأمن والقانون.

يذكر أن مدير مصلحة الأمن الفدرالية الروسية، ألكسندر بورتينيكوف، قال سابقا “إن نحو 2900 روسي تركوا بلادهم للانضمام إلى القتال في الشرق الأوسط حتى ديسمبر من العام 2015″.

أ ش أ

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