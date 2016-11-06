جهاز الخدمة السرية الأمريكي: لم نعثر على أسلحة في تجمع انتخابي لـ “ترامب”

قال جهاز الخدمة السرية مساء السبت إن الحادث الذي وقع خلال تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في رينو بولاية نيفادا بدأ عندما صاح شخص ”بندقية” ولكن لم يتم العثور على أسلحة.
وبحسب رويترز أضاف الجهاز في بيان “أمام المنصة مباشرة صاح شخص غير معروف ’بندقية’. وعلى الفور قام أفراد جهاز الخدمة السرية وشرطة رينو باعتقال الشخص. وبعد تفتيش هذا الشخص بشكل كامل والمنطقة المحيطة لم يتم العثور على أسلحة.”
وقال إن ”جهاز الخدمة السرية الأمريكي وإدارة شرطة رينو يجريان تحقيقا شاملا في الوقت الحالي.”