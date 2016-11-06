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تقرير: وزارة الداخلية الألمانية تريد إعادة المهاجرين إلى افريقيا

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تقرير: وزارة الداخلية الألمانية تريد إعادة المهاجرين إلى افريقيا تقرير: وزارة الداخلية الألمانية تريد إعادة المهاجرين إلى افريقيا

أرشيفية

قالت صحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية يوم الأحد إن وزارة الداخلية الألمانية تريد منع المهاجرين من الوصول إلى ساحل أوروبا المطل على البحر المتوسط من خلال اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى افريقيا.

وفيما سيكون تحولا كبيرا بالنسبة لبلد يطبق واحدة من أكثر السياسات سخاء في مجال اللاجئين تقول الوزارة إنه يجب على الاتحاد الأوروبي انتهاج نظام على غرار النظام الاسترالي يتم بمقتضاه إرسال المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى مخيمات في دول ثالثة للنظر في طلبات لجوئهم.

وبحسب رويترز نقلت الصحيفة عن متحدثة باسم الوزارة قولها إن “استبعاد احتمال الوصول إلى الساحل الأوروبي قد يقنع المهاجرين بتجنب القيام بهذه الرحلة التي تنطوي على تهديد للحياة بالإضافة إلى أنها مكلفة في المقام الأول.

“يجب أن يكون الهدف هو إزالة الأساس الذي تقوم عليه منظمات تهريب البشر وإنقاذ المهاجرين من تلك الرحلة التي تنطوي على خطر على الحياة.”

ويدعو اقتراح الوزارة إلى إرسال المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر المتوسط والذين جاء معظمهم من ليبيا التي يمزقها الصراع إلى تونس أو أو دول أخرى بشمال افريقيا لتقديم طلب للجوء من هناك.

وإذا قُبلت طلباتهم للجوء يمكن نقل المهاجرين بسلام إلى أوروبا وقتئذ.

وقالت الوزارة إنه لا توجد خطط أو مناقشات ملموسة على مستوى الاتحاد الأوروبي لهذا الاقتراح ولكن ساسة المعارضة أدانوا هذه الخطة.

وقال بيرند ريكسنجه زعيم حزب اليسار المعارض إنها ستكون “فضيحة إنسانية وخطوة أخرى نحو إلغاء حق اللجوء.”

وقال إنه يجب تقديم طلبات اللجوء في ألمانيا لضمان حصول مقدمي الطلبات على مساعدة قانونية ووصف طريقة معاملة استراليا للاجئين بأنها “غير مقبولة تماما.”

 

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