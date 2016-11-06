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صحيفة يابانية: نيودلهي تشتري طائرات إنقاذ من طوكيو بقيمة 1.6 مليار دولار

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صحيفة يابانية: نيودلهي تشتري طائرات إنقاذ من طوكيو بقيمة 1.6 مليار دولار صحيفة يابانية: نيودلهي تشتري طائرات إنقاذ من طوكيو بقيمة 1.6 مليار دولار

شينزو-آبيه-رئيس-وزراء-اليابان

قالت صحيفة نيكي اليابانية يوم الأحد إن وزارة الدفاع الهندية ستوافق يوم الاثنين على شراء 12 طائرة إنقاذ برمائية من شركة شينمايوا اندستريز اليابانية تتراوح قيمتها بين 1.5 مليار دولار و1.6 مليار دولار.

وتجري اليابان والهند محادثات بشأن هذه الصفقة منذ أكثر من عامين.وستكون تلك إحدى أكبر مبيعات اليابان من العتاد العسكري منذ أن رفع رئيس الوزراء شينزو آبي حظرا فُرض قبل 50 عاما على صادرات السلاح وتعكس العلاقات الدفاعية المتزايدة بين البلدين.

وبحسب رويترز قالت نيكي نقلا عن مسؤولين كبار بوزارة الدفاع إن وزارة الدفاع الهندية ستوافق على شراء 12 طائرة يوإس-2 خلال اجتماع لمجلس المشتريات الدفاعية من المقرر عقده يوم الاثنين.

وقالت الصحيفة نقلا عن المسؤولين إن الصفقة ستكون ضمن مذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لليابان من يوم الخميس حتى يوم السبت .

وقالت الصحيفة إن آبي سيحث أيضا مودي خلال الزيارة على توسيع الهند استخدامها للتكنولوجيا اليابانية للقطار فائق السرعة.

 

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