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محكمة بكوريا الجنوبية تصدر أوامر باعتقال مساعدين رئاسيين سابقين

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محكمة بكوريا الجنوبية تصدر أوامر باعتقال مساعدين رئاسيين سابقين محكمة بكوريا الجنوبية تصدر أوامر باعتقال مساعدين رئاسيين سابقين

باك جون هيه

قالت محكمة بكوريا الجنوبية يوم الأحد إنها أصدرت أوامر باعتقال مساعدين رئاسيين سابقين يجري التحقيق معهما في فضيحة استغلال نفوذ أدت إلى هبوط قياسي في معدلات التأييد لباك جون هيه رئيسة كوريا الجنوبية.

وبحسب رويترز قالت محكمة سول المركزية في بيان إنها منحت ممثلي الإدعاء أمرا بالقبض على آن تشونج -بوم وهو مستشار كبير سابق لباك يواجه اتهامات باستغلال سلطته ومحاولة الابتزاز. وآن محتجز بالفعل بموجب أمر اعتقال طارئ.

وقالت المحكمة إنها أصدرت أيضا أمرا بالقبض على جيونج هو-سيونج وهو مستشار رئاسي سابق آخر موجود بالفعل رهن الحبس المؤقت. واعتقل ممثلو الإدعاء جيونج في ساعة متأخرة من مساء الخميس للاشتباه بتسريبه معلومات سرية.

 

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