نقاط لتقييم الاستحقاق للمنافع السكنية في أبوظبي

قالت هيئة أبوظبي للإسكان إنها تطبق نظام النقاط لتقييم أولوية الاستحقاق لخدمات المنافع السكنية، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وحرصاً من الهيئة على الشفافية في تقديم خدماتها للمواطنين، وتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف الحالات الاجتماعية، والفئات العمرية، والحالات الطارئة.

وأشارت إلى أنه تم تصميم نظام نقاط تقييم أولوية الاستحقاق، وفق منهجية علمية مدروسة مبنية على أسس تتفق مع توجهات التنمية الاجتماعية لخطة إمارة أبوظبي، ومع رؤية هيئة أبوظبي للإسكان التي تهدف إلى توفير المسكن الملائم لمواطني أبوظبي، وبناء مجتمعات سكنية متكاملة وإحياء مدن جديدة في الإمارة.

وقال خليفة خادم الحميري المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة إن طلبات المواطنين يتم تقييمها وفقاً لمعايير تقييم محددة ومُعرّفة مسبقاً تهدف بمجملها إلى تحديد مدى الحاجة الفعلية لمقدم الطلب للانتفاع بالمنح والقروض السكنية التي تقدمها الهيئة، وبناءً على نتائج التقييم تتخذ الهيئة قرارها بعد ترتيب المستفيدين وفقاً لنقاط التقييم الأولوية التي حصل عليها كل مستفيد، بالإضافة إلى الحالات الطارئة، حيث يتم ترتيب المتقدمين حسب أولوية الحاجة الحقيقية والمستعجلة للأسرة في الحصول على المنافع السكنية.

معايير

وأضاف أن نظام التقييم يمتاز بوجود معايير وعوامل واضحة محددة وملحوظة ويمكن قياسها وتختص بكل حالة من الحالات الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه نظام تفاعلي، إذ يقوم النظام باحتساب نقاط التقييم وفقاً لبيانات مقدم الطلب، كما يقوم النظام وبشكل دوري بإعادة احتساب النقاط المستحقة وفقاً للتغيرات والتحديثات التي تطرأ على بيانات المتعامل، كما يقوم النظام بتفعيل معايير التقييم الخاصة بالحالة الاجتماعية ونوع الخدمة المطلوبة.

3 محاور

وأوضح خادم الحميري أن نظام النقاط لتقييم الأولوية في هيئة أبوظبي للإسكان يتألف من ثلاثة محاور أساسية، يتم الرجوع إليها عند تقييم طلبات المواطنين، وهي: الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب، من حيث العمر، والحالة الاجتماعية (متزوج، مطلق، أرمل وغيره)، إذ يتم تقييم الحالات الاجتماعية المستحقة لخدمات برامج المنح والقروض السكنية في الهيئة، وحالة مقدم الطلب وأسرته، وعدد أفراد الأسرة، وغيرها من المعايير التي يتم تقييمها .

أما المحور الثاني الذي يتم الرجوع إليه في التقييم فهو الوضع الاقتصادي لمقدم الطلب (الدخل والملاءة المالية) إذ يتم تقييم مقدم الطلب من حيث مستوى الدخل ومعدل الإنفاق وفقاً لحجم الأسرة، وحالة مقدم الطلب وأسرته.

والمحور الثالث هو الوضع السكني لمقدم الطلب، حيث يتم تقييم الوضع السكني لمقدم الطلب والتحقق من حالة المسكن الذي يملكه (إن وجد).

12 معياراً

وتم تقسيم كل محور من المحاور الثلاثة إلى 12 معياراً، وتم تقسيم كل معيار إلى فئات فرعية، ويتم منح كل فئة من هذه الفئات النقاط المستحقة، التي يتم تجميعها في النهائية وترتيب المستفيد حسب عدد النقاط الحاصل عليها.