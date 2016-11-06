جيسيكا تشاستاين تضع بصماتها في هوليوود

وضعت الممثلة العالمية جيسيكا تشاستاين Jessica Chastain بصمات يديها وقدميها على الإسمنت في مسرح " TCL Chinese Theatre IMAX" الشهير في جادة هوليوود في لوس أنجلوس.

وقد تأثرت النجمة، التي رشّحت لجائزة "أوسكار" عام 2012 عن أفضل ممثلة في دور ثانوي، كثيراً بهذا التكريم، إذ إنّه لم يسبقها إليه إلا النجمات الكبيرات اللواتي عشن أيام العصر الذهبي للسينما الأمريكية.

وقالت النجمة : "لم أتصور يوماً أنني سأضع بصماتي إلى جانب بصمات نجمات كبيرات، مثل إليزابيث تايلور وبيت ديفيس..أكاد لا أصدق ذلك".

وارتدت جيسيكا البالغة من العمر 39 عاماً لهذه المناسبة فستاناً مميزاً باللونين الأسود والأزرق.

يُشار إلى أنّ جيسيكا تشاستاين درست المسرح الدرامي وبدأت مسيرتها المهنية في المسرح بمسرحية "روميو وجولييت" عام 1998، أما مسيرتها السينمائية فبدأت عام 2008.

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