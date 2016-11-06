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أخبار لبنان.. سعد الحريرى يلتقى مجموعة الدعم الدولية

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أخبار لبنان.. سعد الحريرى يلتقى مجموعة الدعم الدولية أخبار لبنان.. سعد الحريرى يلتقى مجموعة الدعم الدولية

> بيروت أ ش أ

ناقش سعد الحريرى، رئيس اللبنانية المكلف بتشكيلها، ومجموعة الدعم الدولية للبنان، رؤيته للبلاد وإرساء الوحدة الوطنية، وتحديدا الأولوية التى يعطيها لقضايا تتعلق بالوضع الاقتصادى، إضافة إلى الانتخابات النيابية والوصول إلى إدارة أكثر فاعلية لوضع اللاجئين فى لبنان

 

جاء ذلك خلال اجتماع الحريرى، مساء يوم السبت، بمجموعة الدعم الدولية والتى تضم المنسقة العامة للأمم المتحدة فى لبنان سيجريد كاج، وسفراء كل من: الصين وانغ كيجيان، وفرنسا إيمانويل بون، وألمانيا مارتين هوث، وبريطانيا هيوجو شورتر، وروسيا ألكسندر زاسبيكين، وإيطاليا ماسيمو ماروتي، والولايات المتحدة إليزابيث ريتشارد، والاتحاد الأوروبى كريستينا لاسن، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح.


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