نائب عراقى يدعو حكومة العبادى إلى تسليح ودعم حشد العشائر بنينوى

بغداد أ ش أ

دعا النائب بتحالف "القوى العراقية" السنى عن نينوى أحمد الجربا الحكومة العراقية إلى تسليح ودعم حشد العشائر من محافظة نينوى، وقال "إن الحكومة لم تسلح حتى الآن أبناء الحشد العشائرى لتحرير مدنهم ومشاركة القوات المسلحة فى قتال الإرهابيين من تنظيم داعش".

وأعرب الجربا - فى تصريح صحفى السبت - عن تعجبه من تجاهل حكومة حيدر العبادى والتحالف الدولى المناهض لـ"داعش" للمطالب المستمرة بتسليح مقاتلى العشائر المستعدين لبذل أرواحهم ودمائهم من أجل تحرير محافظة نينوى من قبضة "داعش" بوصفهم أصحاب الأرض وهم أعرف بجغرافية مدينتهم الموصل والتركيبة السكانية بها، مما يسهل عمليات التحرير بأقل الخسائر، إضافة إلى تمييز الإرهابين والأبرياء.

وأضاف "إن التحالف الدولى يقدم دعما كبيرا لقوات البيشمركة، بينما لم يقدم أى دعم ولو بسيطا لحشد العشائر على الرغم من المطالبات المستمرة له".

وحث الجربا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادى بالإسراع فى تسليح حشد العشائر أسوة بالتسليح الكبير الذى تقدمة الحكومة للحشد الشعبى من أجل تمكينهم من تحرير مدنهم والمساهمة فى حفظ الأمن ومسك الأرض لضمان عدم عودة الإرهاب مجددا إلى مناطقهم.