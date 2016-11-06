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تجديد حبس ضابط و3 أمناء شرطة 15 يوما بتهمة تقاضى رشوة لتهريب صقور للبحرين

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تجديد حبس ضابط و3 أمناء شرطة 15 يوما بتهمة تقاضى رشوة لتهريب صقور للبحرين تجديد حبس ضابط و3 أمناء شرطة 15 يوما بتهمة تقاضى رشوة لتهريب صقور للبحرين

>كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس ضابط و3 أمناء شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بالحصول على رشوة مالية من راكب مصرى مقابل تسهيل تهريب 41 صقرا إلى مملكة البحرين عبر مطار القاهرة.

 

وكشفت التحريات والتحقيقات أن راكب مصرى اتفق مع ضابط بمديرية أمن القاهرة على تهريب 41 صقرا إلى مملكة البحرين، كان يعتزم بيعها لأمراء عرب، مقابل حصول الضابط على رشوة مالية كبيرة.

 

واتفق الضابط المتهم مع 3 أمناء شرطة يعملون بمطار القاهرة على تسهيل تهريب الصقور ومرورها من التفتيش مقابل حصولهم على جزء من الرشوة المالية التى تقاضاها من الراكب المصرى.

 

وتمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة من كشف الواقعة وضبط الراكب المصرى أثناء محاولته تهريب الصقور، وتبين من التحريات والتحقيقات أنه أثناء إنهاء إجراءات الطائرة المصرية المتجهة إلى المنامة، اشتبه رجال إدارة تأمين الركاب، فى أحد الركاب حيث ظهرت أجسام معتمة داخل حقائبه على جهاز كشف الآشعة "الأكس راى".

 

وبفتح حقائب الراكب عثر على 41 صقراً مخدراً، وتم إخطار مدير عام الحجر البيطرى بمطار القاهرة، والذى أمر بتشكيل لجنة لفحص الصقور وتبين أنها من فصيلة صقر شاهين الشهير، وتبلغ قيمة الصقر 300 ألف جنيه، ومحظور حيازتها طبقا لقوانين البيئة والحياة البرية.

 

وأشارت التحريات إلى أن الراكب خدرها، وقام بخياطة عيونها، واتخاذ كل الإجراءات لحمايتها خلال محاولة التهريب، حيث أقر الراكب أن الصقور متجهة لصالح عدد من الأمراء العرب لتدريبها على الصيد، فيما يصل سعرها إلى 12 مليون جنيه.


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مصر 365