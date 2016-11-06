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بشرى سارة لأصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة على لسان وزير المالية بعد تعويم الجنيه

  • مصر
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بشرى سارة لأصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة على لسان وزير المالية بعد تعويم الجنيه بشرى سارة لأصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة على لسان وزير المالية بعد تعويم الجنيه

بعد اتخاذ البنك المركزي لعدة قرارات مفاجأة وكان أولها تعويم الجنيه المصري وأهمها أيضا وانتشار شائعات كثيرة تخص شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة والآثار السلبية التي من الممكن أن تترتب على هذا القرار الخطير كان رد وزير المالية في هذا الشأن واضح جدا.

 

حيث أكد وزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي”  في تصريحات واضحة أنه على الرغم من تأخر والدولة كثيرا في اتخاذ تلك الاجراءات والقرارات إلا أن الحكومة والوزارة عازمة على زيادة نسبة الفائدة على شهادات قناة السويس وجاء ذلك التصريح في مداخلة على قناة صدى البلد مع الإعلامي “أحمد موسى” في برنامجه “على مسئوليتي” وهذا التحريك في سعر الفائدة هدفه الأول هو أن تكون تلك الشهادات ذات فائدة حقيقية ومجدية للمواطن.

 

وجدير بالذكر ان الوزير أكد على عدم حدوث تغيير في تذكرة المترو ولا توجد تعليمات بذلك حتى الآن وأيضا شدد على أن الدعم المخطط له في الموازنة العامة للدولة لن يتم المساس به.

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