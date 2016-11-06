أزمة كبيرة في 5 ألاف صنف بالأدوية وسعر الدواء تحت 10 جنيهات سيختفى

رغم أن الدواء يعتبر احد أضلاع مثلث الرعاية الصحية ، إلا أن أزمة نقص الأدوية ما زالت مستمرة وينقصها العديد من الأنواع والأصناف وبعضها هام جدا للغاية لأنفاذ حياة المرضى ، خاصة أدوية الأورام والقلب والمحاليل وغيرها من الأصناف المهمة ، وهذه الأصناف لم تقاصر على الأدوية المستوردة ، ولكنها طالت أيضا الأدوية المصنعة المحلية .



أزمة نقص الأدوية

وصرح مدير المركز المصري للحق محمود فوائد ، أن النقص في الأدوية الحيوية بلغ مداه ، وصلت إلى أنواع خطيرة ، في وقت تقف فيه الإدارة العامة للصيادلة تتفرج ولا تحرك ساكنا تجاه الأزمة ، ولا تستجيب الإدارة إلى نداءات أو استغاثات توجه لها ، كما أضاف انه إدارة المركز تخشى نفوذ بعض شركات الاستيراد الخاصة باستدعائها لمعرفه كيفية تسرب الأنواع الحيوية المخصصة للمستشفيات إلى السوق السوداء .



أزمة الدولار

وتابع مدير المركزي المصري ، أن الأمر وصل إلى نقص الأدوية الخاصة بمرضى الأورام ، الأمر الذي دفع العديد من المرضى وذويهم إلى شن بسببه حملة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم المرضى ، وأيضا مرضى الفشل الكلوي بسبب نقص كيتوستريل ، والذي يباع بسعر 220 جنية اصبح ثمنه الآن 800 جنية ، كما أن العديد من المستشفيات والمعاهد التعليمية قامت بعمل استغاثات من أزمة نقص الدواء ، منها مستشفى الدمرداش ، وأبو الريش الياباني ، والقصر العيني ، واكد انه رغم علم المسؤولين بهذه الأزمة ولكن هناك صمتا غريبا تجاه هذه المأساة . ، وتابع مدير المركز المصري أن أزمة الدولار ، هي احد الأسباب الهامة لنقص الأدوية بالأسواق ، كما أن سعر الدواء سيرتفع وسيختفى أي سعر دواء كان ثمنه 10 جنيهات .

شبكةعيونالإخبارية

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