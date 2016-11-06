سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 6/11/2016 و الذهب يواصل إرتفاعه

سعر الذهب اليوم في مصر، حيث ارتفعت أسعار المعدن النفيس 100 جنيه مرة واحدة، فقد ارتفع المعدن الأصفر مرتين خلال ساعات قليلة، حيث ارتفع في بداية التعاملات 85 جنيه، وارتفع أيضا 15 جنيه أخرى، لتزداد أزمة الذهب في مصر، ويتوالى الركود في محلات الصاغة، فقد ارتفاع عيار 24 إلى 700 جنيه مقابل الجرام الواحد، ووصل الجنيه الذهب إلى 4920 مقابل الجنيه.

المعروف أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع كبير لأسعار السلع والخدمات، وبدأها الذهب بالفعل بالارتفاع 100 جنيه مرة واحدة، وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع والخدمات الرئيسية ستنخفض، إلا أن الحكومة رفعت أسعار البنزين، مع انتشار أنباء مؤكدة حول موجة غلاء شديدة ستجتاح البلاد، وقال خبير اقتصادي أن التعويم خطوة هامة جدا من أجل القضاء على السوق السوداء، إلا أن ذلك رفع من أسعار المعدن النفيس.

وقال نائب وزير المالية، إن مسألة تعويم الجنيه، لها آثار في غاية الخطورة على الدين المحلى وسيرفعها بنسبة كبيرة تصل إلى 3%، بعد رفع سعر الفائدة بنسبة 3%، وأضاف أن فوائد الدين الخارجي سترتفع، وكان البنك المركزي قد رفع يده عن الجنيه، وجعل الأمر بيد كل بنك، مما ينذر بكارثة اقتصادية للمواطن المصري البسيط، وسترتفع جميع الأسعار مثل الذهب والعقارات، ووسائل المواصلات



سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 6/11/2016

1 عيار 18 530 جنيه

2 عيار 21 615 جنيه

3 عيار 24 700 جنيه

4 الجنيه الذهب 4920 جنيه

5 أوقية الذهب 1304 دولار

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads