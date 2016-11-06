أخبار عاجلة

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
بالفيديو.. جمهور موناكو يهتف لدورتموند بعد واقعة التفجير -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد لـ نجل الشهيد اللواء كمال عثمان : إرفع هامتك أنت إبن الشهيد إبن مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 6/11/2016 و الذهب يواصل إرتفاعه

Google+ Print
سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 6/11/2016 و الذهب يواصل إرتفاعه سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 6/11/2016 و الذهب يواصل إرتفاعه

اليوم في ، حيث ارتفعت المعدن النفيس 100 جنيه مرة واحدة، فقد ارتفع المعدن الأصفر مرتين خلال ساعات قليلة، حيث ارتفع في بداية التعاملات 85 جنيه، وارتفع أيضا 15 جنيه أخرى، لتزداد أزمة الذهب في مصر، ويتوالى الركود في محلات الصاغة، فقد ارتفاع عيار 24 إلى 700 جنيه مقابل الجرام الواحد، ووصل الجنيه الذهب إلى 4920 مقابل الجنيه.

المعروف أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع كبير لأسعار السلع والخدمات، وبدأها الذهب بالفعل بالارتفاع 100 جنيه مرة واحدة، وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع والخدمات الرئيسية ستنخفض، إلا أن رفعت أسعار البنزين، مع انتشار أنباء مؤكدة حول موجة غلاء شديدة ستجتاح البلاد، وقال خبير اقتصادي أن التعويم خطوة هامة جدا من أجل القضاء على السوق السوداء، إلا أن ذلك رفع من أسعار المعدن النفيس.

وقال نائب وزير المالية، إن مسألة تعويم الجنيه، لها آثار في غاية الخطورة على الدين المحلى وسيرفعها بنسبة كبيرة تصل إلى 3%، بعد رفع سعر الفائدة بنسبة 3%، وأضاف أن فوائد الدين الخارجي سترتفع، وكان البنك المركزي قد رفع يده عن الجنيه، وجعل الأمر بيد كل بنك، مما ينذر بكارثة اقتصادية للمواطن المصري البسيط، وسترتفع جميع الأسعار مثل الذهب والعقارات، ووسائل المواصلات


سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 6/11/2016
1  عيار 18  530 جنيه
2  عيار 21  615 جنيه
3  عيار 24  700 جنيه
4   الجنيه الذهب   4920 جنيه
5  أوقية الذهب  1304 دولار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة

مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد لـ نجل الشهيد اللواء كمال عثمان : إرفع هامتك أنت إبن الشهيد إبن مصر

مساء dmc - مكرم محمد أحمد لـ نجل الشهيد اللواء كمال عثمان : إرفع هامتك أنت إبن الشهيد إبن مصر

"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"

"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"

موجز أخبار مصراوي 11/4/2017

موجز أخبار مصراوي 11/4/2017