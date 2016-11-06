سعر الدولار اليوم الأحد 6/11/2016 في السوق السوداء يتصاعد ورئيس الوزارء يعلن ارتفاع أسعار السلع رسميا

سعر الدولار اليوم، حيث واصلت الأوساط الاقتصادية في مصر حالة عدم الاستقرار، عقب صدور قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، وكذلك خفض قيمته بنسبه كبيرة أمام العملات العربية والأجنبية، وبدأت البنوك في العمل بالأسعار الجديدة، مما أدة إلى اختفاء السوق السوداء لبعض الوقت، الجدير بالذكر أن البنوك الحكومية والخاصة تفتح أبوايها للمواطنين حتى التاسعة مساءا، وكذلك تعمل في أيام العطلات.

على جانب آخر، قال شريف اسماعيل رئيس الوزراء أن ارتفاع أسعار السلع لا مفر منها، وأن رفع أسعار المواد البتروليه كان ضرورة لا بد منها، من أجل اصلاح اقتصادي كبير تنوي الحكومة تفعيله، وأكد أن أي اصلاح له ضريبة، وأكد أن هذه القرارات كانت ضرورية من أجل الخروج من عنق الزجاجة، في هذه الفترة الحرجة، المعروف أن سعر العملة الخضراء قد وصل لمرحلة الجنون قبل تعويم الجنيه.

وفي سياق آخر، طلبت الحكومة المصرية من النبك الدولي الحصول علة 90 مليون دولار، وأكدت مصادر في وزارة التضمن الاجتماعي أن هذه المبالغ هي قرض من البنك يساهم في برنامج كرامة وتكافل، حيث يقدم برنامج تكافل الدعم النقدي للأسر المصرية التي تعاني من الفقر الشديد، أما برنامج كرامة فيقدم الدعم المالي للشيوخ وكبار السن، وقالت الوزارة أن البرنامج القادم سيكون برنامج فرصة، وهو يستهدف توفير فرص العمل للشباب.



سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأحد 6/11/2016

بدأت السوق السوداء في العمل من جديد بعد امتناع البنوك عن بيع العملة الخضراء، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 17.00 جنيه للشراء مقابل 17.20 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

وأكد طارق عامر أنه لا تراجع عن خفض قيمة الجنيه، وأن التعويم مستمر لفترات طويلة، مشيرا إلى أن القرض الدولي سيكون مصدر ثقة لمصر أمام العالم، وأن التضخم سينخفض في الأيام المقبلة، الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي على قرض دولاري كبير، إلا أن البنك الدولي وضع شروط تعجيزية من أجل إتمام الاتفاق، وبدأت الحكومة في تنفيذ الشروط بالفعل.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ارتفاع السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية إلى 15.50 جنيه للشراء و15.75 للبيع، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه رسميا وتحرير سعر صرف العملة المصرية، ويعني ذلك خفض كبير للعملة المصرية، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

ومازال سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه يواجه العديد من التغيرات، مع انتظار وصول مساعدات مالية بالدولار الأمريكي من صندوق النقد الدولي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويحاول العملاء الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، رغم الندرة الظاهرية، وذلك لكي يقوموا بالعمل على تلبية الاحتياجات اليومية من العملة الخضراء.

ولم ينجح غلق شركات الصرافة في حل الأزمة ولم ينتج عنه سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، مع وجود أنباء أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار مع تداول العملات العربية والأجنبية، وكذلك تداول الفوركس الدولي، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.



أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وبالانتقال إلى تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 4.50 للشراء مقابل 4.75 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 55 للشراء مقابل 56 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 3.85 للشراء و4.00 للبيع، والريال القطري 3.80 للشراء و3.90 للبيع، والدينار البحريني 27.35 للشراء و27.40 للبيع، والريال العماني 36 للشراء و36.25 للبيع.

وفي متابعة لأسعار العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 18.00 للشراء مقابل 18.20 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 17 للشراء و17.30 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 10.20 للشراء و10.30 للبيع، والين الياباني بلغ 8.60 للشراء مقابل 8.70 للبيع، والدولار الكندي 7.30 للشراء مقابل 7.50 للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد قرر تعويم الجنيه رسميا، وحرر سعر الجنيه أمام العملات العربية ولأجنبية، وقام بخفض قيمته نسبة كبيرة تقترب من 50%، مما سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للجنيه، مما ينذر بموجة من الغلاء الفاحش، جاء ذلك بعد ساعات قليلة من انخفاض العملة الخضراء في السوق السوداء، وأعلنت البنوك رسميا أنها تشتري الدولار من المواطنين بمبالغ تراوحت من 13.10 و 15.75 جنيه، ولكنها لا تبيع العملة الخضراء لأحد فقط تشتري.

من جانبه وصف رئيس اتحاد بنوك مصر، قرار البنك المركزي بالقرار التاريخي الصحيح، وأكد أن المميزات والنتائج الإيجابية على الاقتصاد المصري وجلب الاستثمار ستظهر خلال أسابيع قليلة، وسط توقعات بعدم استقرار سعر العملة الخضراء خلال الفترة المقبلة، وأضاف محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريح له، أنه يعمل كل ما بوسعه من أجل الحصول على 12 مليار دولار قيمة القرض الدولي لمصر.

شبكةعيونالإخبارية

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