غدًا.. ندوة عن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالدقهلية

الدقهلية - محمد حيزة

تنسق إدارة بناء وتنمية القرية بمحافظة الدقهلية بينها وبين صندوق التنمية المحلية والصندوق الاجتماعى للتنمية وجهاز شباب الخريجين والمشروع القومى مشروعك والشباب والرياضة بإقامة ندوة تحت عنوان "التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية".

وسوف تعقد الندوة بمركز شباب ميت الكرما مركز طلخا، غدًا يوم الاثنين، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر من خلال تقديم عدد من الخدمات ووسائل التمويل اللازمة من الجهات المانحة والمحافظة لإقامة مختلف المشروعات من أجل عودة القرية المصرية لسابق عهدها كقرية منتجة.

ويشمل البرنامج المقترح للندوة عدد من المحاور تشمل التنمية المحلية والاقتصادية والتنمية المجتمعية، وذلك بمشاركة العديد من الإدارات والأجهزة الخدمية كالصحة والتعليم والنظافة والبيئة والشباب والزراعة والتنمية البشرية والثقافة.

تأتى هذه الندوة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونشر ثقافة العمل الحر إضافة إلى تنشيط دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار تلك الحملة بجميع مراكز المحافظة وتضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على أبنائنا الشباب بتوفير فرص عمل بديلا عن الهجرة خاصة غير الشرعية وإتاحة المجال أمامهم لتنفيذ مشروعات واستثمارات ناجحة تضمن لهم العيش الكريم.