أخبار عاجلة

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
بالفيديو.. جمهور موناكو يهتف لدورتموند بعد واقعة التفجير -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد لـ نجل الشهيد اللواء كمال عثمان : إرفع هامتك أنت إبن الشهيد إبن مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

"إرتفاع" جديد في سعر"الحديد" اليوم ...

  • مصر
  • 156
Google+ Print
"إرتفاع" جديد في سعر"الحديد" اليوم ... "إرتفاع" جديد في سعر"الحديد" اليوم ...

تتوالى زيادة الأسعار في معظم السلع والمنتاجات الأساسية عقب إتخاذ قرار تعويم الجنية المصري للحد من إرتفاع وإنهاء التلاعب بالعملات من تجار العملة وتحسين الحالة الإقتصادية .

لكن هذا القرار أدى الى إرتفاع في سعر البنزين والسولار والغاز مما زاد من الموصلات والسلع الغذائية واليوم صرح رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية " أحمد الزينى " أن إرتفع ليصل الى المستهلك بـ9250 جنيها للطن .

مشيرا إلى أن مجموعة الجارحى للصلب ومجموعة بشاى رفعت السعر وأكد الزيني أن سعر الحديد لأول مرة يصل الى هذ الإرتفاع لافتا إلى أنه سوف يكون له أثر سلبي على القطاع العقارى وسيربك المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة كم أوضح الزيني أن السبب وراء رفع الأسعار من الشركات غير معروف ولم يذكروا شيئا .

وأكد على أن أسعار الخامات مستقرة دون زيادة وكانت مصانع الحديد أعلنت من قبل عن أسعار بيع منتجاتها النهائية لشهر 12ب 8500 جنيه للطن لأول مرة منذ سنوات طويلة علمًا بأن شهر 10 السابق شهد 3 إرتفاعات متتالية بسبب إرتفاع سعر العملة الخضراء .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش

البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش