"إرتفاع" جديد في سعر"الحديد" اليوم ...

سمر العشري

تتوالى زيادة الأسعار في معظم السلع والمنتاجات الأساسية عقب إتخاذ الحكومة قرار تعويم الجنية المصري للحد من إرتفاع سعر الدولار وإنهاء التلاعب بالعملات من تجار العملة وتحسين الحالة الإقتصادية .

لكن هذا القرار أدى الى إرتفاع في سعر البنزين والسولار والغاز مما زاد من أسعار الموصلات والسلع الغذائية واليوم صرح رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية " أحمد الزينى " أن سعر الحديد إرتفع ليصل الى المستهلك بـ9250 جنيها للطن .

مشيرا إلى أن مجموعة الجارحى للصلب ومجموعة بشاى رفعت السعر وأكد الزيني أن سعر الحديد لأول مرة يصل الى هذ الإرتفاع لافتا إلى أنه سوف يكون له أثر سلبي على القطاع العقارى وسيربك المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة كم أوضح الزيني أن السبب وراء رفع الأسعار من الشركات غير معروف ولم يذكروا شيئا .

وأكد على أن أسعار الخامات مستقرة دون زيادة وكانت مصانع الحديد أعلنت من قبل عن أسعار بيع منتجاتها النهائية لشهر 12ب 8500 جنيه للطن لأول مرة منذ سنوات طويلة علمًا بأن شهر 10 السابق شهد 3 إرتفاعات متتالية بسبب إرتفاع سعر العملة الخضراء .

شبكةعيونالإخبارية

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