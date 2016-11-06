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مجلس الوزراء : "حقيقة تسريح" 2 مليون موظف بالدولة وارتباطه قرض "الصندوق الدولي" ؟؟...

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مجلس الوزراء : "حقيقة تسريح" 2 مليون موظف بالدولة وارتباطه قرض "الصندوق الدولي" ؟؟... مجلس الوزراء : "حقيقة تسريح" 2 مليون موظف بالدولة وارتباطه قرض "الصندوق الدولي" ؟؟...

اعلن مجلس الوزراء المصري عن حقيقة تسريح 2 مليون موظف بالدولة ، حيث تم تسريب خبر تسريح 2 مليون موظف بالدولة كشرط لحصول على قرض صندوق النقد الدولي  ، فقد أكدت مجلس الوزراء على أن تلك الإشاعة ليست صحيحة بالمرة ، وأنها أشاعه على درجة عالية من السذاجة ، ولا تستحق الرد عليها وتهدف فقط لأثارة الرأي العام  .

تسريح 2 مليون موظف بالدولة

وأضاف مجلس الوزراء المصري  ، أن برنامج الإصلاح هو برنامج مصري ، لا دخل لأي جهة أجنبية فيه ، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواء بالتسريح أو بتقليل الراتب  ، كما استغربت الوزارة من ترويد تلك الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة  .

صرف العلاوة بأثر رجعى

وأكدت المصرية ، أنها أقرت  بصرف 7 بالمئة بأثر رجعى من أول يوليو 2016 ، وهو ما سيكلف الدولة 3ونصف مليار جنية ، واكد المستشار محمد جميل أن الدولة أن الدولة بصدد أعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري وزيادة فعاليته ،  كما دعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ، ويتأكدوا أن حقوقهم  مصانه بموجب الدستور والقانون  .

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