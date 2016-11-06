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"أزمة" كبيرة في 5 ألاف صنف ب"الأدوية" وسعر الدواء تحت 10 جنيهات "سيختفى" ...

  • مصر
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"أزمة" كبيرة في 5 ألاف صنف ب"الأدوية" وسعر الدواء تحت 10 جنيهات "سيختفى" ... "أزمة" كبيرة في 5 ألاف صنف ب"الأدوية" وسعر الدواء تحت 10 جنيهات "سيختفى" ...

رغم أن الدواء يعتبر احد أضلاع مثلث الرعاية الصحية ، إلا أن أزمة نقص الأدوية ما زالت مستمرة وينقصها العديد من الأنواع والأصناف وبعضها هام جدا للغاية لأنفاذ حياة المرضى ، خاصة أدوية الأورام والقلب والمحاليل وغيرها من الأصناف المهمة ، وهذه الأصناف لم تقاصر على الأدوية المستوردة  ، ولكنها طالت أيضا الأدوية المصنعة المحلية  .

أزمة نقص الأدوية

وصرح مدير المركز المصري للحق محمود فوائد  ، أن النقص في الأدوية الحيوية بلغ مداه ، وصلت إلى أنواع خطيرة ، في وقت تقف فيه الإدارة العامة للصيادلة تتفرج ولا تحرك ساكنا تجاه الأزمة ، ولا تستجيب الإدارة إلى نداءات أو استغاثات توجه لها  ، كما أضاف انه إدارة المركز تخشى نفوذ بعض شركات الاستيراد الخاصة باستدعائها لمعرفه كيفية تسرب الأنواع الحيوية المخصصة للمستشفيات إلى السوق السوداء .

أزمة الدولار

وتابع مدير المركزي المصري  ، أن الأمر وصل إلى نقص الأدوية الخاصة بمرضى الأورام ، الأمر الذي دفع العديد من المرضى وذويهم إلى شن بسببه حملة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم المرضى ، وأيضا مرضى الفشل الكلوي بسبب نقص كيتوستريل  ، والذي يباع بسعر 220 جنية اصبح ثمنه الآن  800 جنية  .

كما أن العديد من المستشفيات والمعاهد التعليمية قامت بعمل استغاثات من أزمة نقص الدواء ،  منها مستشفى الدمرداش ، وأبو الريش الياباني ، والقصر العيني ،  واكد انه رغم علم المسؤولين بهذه الأزمة ولكن هناك صمتا غريبا تجاه هذه المأساة .

وتابع مدير المركز المصري أن أزمة الدولار ، هي احد الأسباب الهامة لنقص الأدوية بالأسواق ، كما أن سعر الدواء سيرتفع وسيختفى أي سعر دواء كان ثمنه 10 جنيهات  .

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رئيس قسم الأخبار