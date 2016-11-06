تعرف على حقيقة "رفع" أسعار "تذاكر مترو الأنفاق" وباقى وسائل المواصلات "اليوم" ...

سمر العشري

بعد ارتفاع اسعار الوقود من مساء يوم الخميس وطبقت بالفعل فى الساعات الاولى من صباح يوم الجمعه فى جميع محطات الوقود , بعدها انتشرت اليوم العديد من الأقاويل بداية من بدء رفع اسعار العديد من السلع نتيجة أرتفاع سعر التكلفه التى من ضمنها النقل والذى يعتمد بالطبع على سعر الوقود بشكل رئيسى ولكن تعجب الكثيرون من زيادة أسعار وسائل المواصلات بطريقه عشوائيه وغريبه للغايه والكل يتكل على زيادة أسعار الوقود وأصبح هناك تفاوت كبير فى الأسعار بين السائقين وبعضهم البعض.

أكد اليوم اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام من خلال مداخله هاتفيه مع الأعلاميه لميس الحديدى فى برنامج "هنا العاصمه " الذي يذاع على فضائية السى بى سى أن لايوجد أى صحه للأقاويل المنشوده عن زيادة تسعيرة الحكومه باى وسيله من وسائل النقل العام فلا توجد زياده باسعار تذاكر المترو او وسائل النقل العام من أتوبيسات وغيرها وما يقال هى فقط أشاعات تروج بين بعض المواطنين ولاصحه لها ومن يقوم بفعل ذلك فهو مخالف .

شبكةعيونالإخبارية

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