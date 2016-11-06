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القوات العراقية المشتركة تحرر 12 قرية من داعش جنوب غربى الموصل

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القوات العراقية المشتركة تحرر 12 قرية من داعش جنوب غربى الموصل القوات العراقية المشتركة تحرر 12 قرية من داعش جنوب غربى الموصل

>بغداد أ ش أ

 

تمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير 12 قرية من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى بمحور الجنوب الغربى ، السبت ، وواصلت تطهير الأحياء المحررة شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.

 

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق عبد الأمير رشيد يارالله ، فى إيجاز الموقف العسكرى لعملية تحرير الموصل يوم ، إن قوات الشرطة الاتحادية وعمليات تحرير نينوى تمكنت بمحور الجنوب الغربى من تحرير ناحية "حمام العليل" بالكامل ورفع العلم العراقى فوق مبانيها وتحرير 6 قرى هى : العربيد وسوادى وطيبة والصلاحية والمشراق وتل الذهب ومبنى كلية الزراعة بمدخل الناحية.

 

وفى محور الجنوب الشرقى ، توغلت قوات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء الثالث الفرقة الأولى بالجيش فى أحياء الساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل وواصلت تطهير حى الإنتصار والطرق والمبانى من فلول داعش ، واستمرت قوات "مكافحة الإرهاب" فى تطويق وتطهير أحياء الكرامة والملايين والخضراء والزهراء وكركوكلى وعدن والذهبي.

 

وفى المحور الشمالى للعمليات ، واصلت فرقة المشاة 16 بالجيش تطهير المناطق المحررة فى انتظار أوامر جديدة ، وحررت قوات "الحشد الشعبي" 6 قرى وهى : الفارسية السفلى وبطيشة وخربة عبادة الشرقى وعبادة الغربى وخربة حمادى وخربة على علو ، وتأمين الطريق الاستراتيجى من عين الجحش الى تقاطع "عداية".


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