رئيس بنك مصر : "رفع" حدود استخدام "البطاقات" للمسافرين خارج مصر بدءا من "الغد" ...

سمر العشري

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة أن مصرفه قرر رفع حدود استخدام بطاقات الدفع للمسافرين للخارج من عملاء البنك للبطاقات، التى يصدرها بنك مصر بدءا من غد الأحد، مؤكدًا أن مصرفه سوف يدرس فى اجتماع يعقد غدًا، الحدود، التى سوف يصل إليها استخدام العميل للبطاقات فى المشريات والسحب النقدى .



جدير بالذكر أن تحرك بنك مصر يعد أول قرار رسمى من البنوك بشأن رفع الحدود الخاصة باستخدام بطاقات الدفع بعد سلسلة من التخفيضات فى تلك الحدود خلال الفترة الماضية، من قبل البنوك العاملة فى السوق المحلية نتيجة لأزمة الدولار، وأيضًا أول البنوك، التى تصدر القرار عقب تعويم الجنيه يوم الخميس الماضى .

شبكةعيونالإخبارية

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