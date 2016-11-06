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الأوطان تبنى بسواعد الرجال وتضحيات البواسل

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الأوطان تبنى بسواعد الرجال وتضحيات البواسل الأوطان تبنى بسواعد الرجال وتضحيات البواسل

قالت فوزية الملا «عقيد متقاعد مستشار قانوني» إن الأوطان تبنى بسواعد الرجال وأصالة المبادئ وشهامة المواقف فالدولة تملك سجلاً حافلاً بالبطولات والتضحيات وسطوراً عريقة في كتاب المجد والفداء وكوكبة من الأبطال الذين سموا بأرواحهم إلى مرتبة الشهادة، مشيرة إلى أن الجميع رجالاً ونساء وأطفالاً على استعداد للتضحية بأنفسهم في سبيل رفعة الوطن.

وأضافت إن الإمارات قدمت نخبة من أبنائها ليرتقوا شهداء في سبيل رفع راية الحق والحفاظ على أمن واستقرار الدولة والمنطقة ورجالاً أشاوس يفتدون وطنهم بدمائهم وأرواحهم جعلوا منها حصناً منيعاً ضد كل الأطماع التي تحيق بالمنطقة العربية وواحة أمن واستقرار وبلد محبة للعالم. وأشارت الملا إلى ان اعتبار يوم الشهيد إجازة رسمية على مستوى الدولة يعد تكريماً وتخليداً لأرواح من ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن.

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