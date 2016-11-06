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المزينة: الترابط الاستراتيجي مع «الداخلية» مهم لتحقيق رؤية الإمارات

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المزينة: الترابط الاستراتيجي مع «الداخلية» مهم لتحقيق رؤية الإمارات المزينة: الترابط الاستراتيجي مع «الداخلية» مهم لتحقيق رؤية الإمارات

أكد الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أهمية ترابط استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي مع استراتيجية حكومة دبي ووزارة الداخلية لتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون من أفضل الدول في العالم بحلول العام 2021، من خلال تقديم خدمات متميزة بمستوى 7 نجوم، ووفق التوجهات الاستراتيجية التي ترتكز على مبادئ التركيز على المتعامل وفهم احتياجاته، والمبادرة لتفهم احتياجاته وتكييف الخدمات الحكومية بما يتلاءم معه، وجمع الخدمات في باقات بما يناسب المتعامل؛ بالإضافة إلى الإبداع في استخدام قنوات تقديم الخدمات، وكفاءة وترابط الأداء الوظيفي من خلال تسهيل العمليات وتحويلها إلى خدمات ذكية.

مواكبة

وأضاف الفريق المزينة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد أن «حكومة دولة الإمارات تسعى لمنافسة القطاع الخاص، ونحن نديرها على هذا الأساس ونريد أن نوصل رسالة للجميع بأن مراكز الخدمة الحكومية هي مراكز للإبداع والتطوير وحسن الضيافة والاستقبال، ونقول إن «أهم من الخدمة الحكومية.. هو طريقة تقديمها.. وأهم من عدد المعاملات رضا المتعاملين.. وقيمة كل مسؤول هي ما ينجزه في خدمة الناس هذه هي نظرتنا ورؤيتنا وطريقتنا في عملنا الحكومي». وهذا ما تسعى شرطة دبي لتحقيقه، مسترشدة بتوجيهات قادتنا الرشيدة، والهدف الذي تريده بأن تكون الإمارات من الدول المصدرة لأفضل الممارسات العالمية في مجال تقديم الخدمات الحكومية».

7 نجوم

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل التثقيفية لمشروع تأهيل مراكز الشرطة للحصول على فئة (7) نجوم التي تنظمها الإدارة العامة للتدريب والإدارة العامة للجودة الشاملة بالتعاون مع شركة «ايثوس» للحلول المتكاملة،وثمَّن الفريق خميس مطر المزينة الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي لتقليل 80% من نسبة المراجعين لمراكز المتعاملين في الإدارات العامة ومراكز الشرطة في العام 2018.

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