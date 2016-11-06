كهرباء دبي تنشئ أعلى وأكبر وأذكى مبنى في العالم

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي في إنشاء مبنى رئيسي جديد لها بمنطقة الجداف في قلب قرية الثقافة، يحمل اسم «الشراع»، تزيد مساحته على 1.5 مليون قدم مربعة، فيما تبلغ مساحة الأرض التي يشغلها 200 ألف قدم مربعة.

ومن المقرر أن يحقق المبنى- الذي يعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي بالعالم- نسبة صفر في الانبعاثات الكربونية، في إنجاز غير مسبوق يعزز مكانة دبي العالمية كنموذج للمؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل وسيتم التدشين والانتهاء من جميع الإنشاءات عام 2019 وسيشتمل المبنى أيضاً على مركز لياقة مزود بأحدث التجهيزات، فيما ستعمل الهيئة على توفير مسار للجري في الهواء الطلق ليستخدمه موظفوها ومختلف شرائح المجتمع.

وتشتمل المساحة الإضافية على مكان لصف السيارات ومرافق هندسية ومساحات خضراء، فيما تم تصميم المبنى ليتسع لأكثر من 5 آلاف موظف، إضافة إلى متعاملي الهيئة وزوارها.

وسيتم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية على سطح المبنى لتشغل مساحة تزيد على 16500 متر مربع لإنتاج أكثر من 3500 كيلووات/‏‏ساعة.

وسيشتمل المبنى أيضاً نحو 10 آلاف متر مربع من الألواح الكهروضوئية المدمجة لإنتاج ما يزيد عن 1100 كيلووات/‏‏ساعة.

ويبلغ إجمالي الطاقة المتجددة التي سينتجها المبنى أكثر من 7 آلاف ميجاوات/‏‏ساعة سنوياً، فيما ستبلغ كثافة الطاقة 70 كيلووات ساعة/‏‏متر مربع سنوياً.

ويحاكي تصميم المبنى المنازل التقليدية في الدولة حيث تطل المساحات المغلقة على فناء مفتوح، بينما سيكون الفناء النقطة الرئيسية والمرتكز الأهم للمبنى.

وسيتيح المبنى استخدام تقنيات إنترنت الأشياء وتقنيات البيانات الكبيرة والمفتوحة والذكاء الاصطناعي وستتوفر روبوتات إلكترونية للتنظيف والحراسة وتطبيق ذكي يعمل على الأجهزة الذكية .

ومن المقرر أن يستهلك المبنى المياه بمقدار يقل بنسبة 50 % عن المباني التقليدية، بينما ستبلغ المساحة الخضراء نحو 50 % من مساحة المبنى.

إدارة ميزانية

وسيتصل مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي الجديد بشكل مباشر مع مترو دبي من خلال جسر مسقوف يمتد على مساحة 150 متراً .

توازن التنمية

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة «ينسجم مبنى «الشراع» الصديق للبيئة مع المبادرة الوطنية طويلة المدى «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» بهدف تحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي كما يتماشى مع رؤيتنا في أن نكون مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي».

وأكد سيتم تزويد المبنى بصالة فعاليات كبيرة تتسع إلى 700 مقعد بما يتيح للهيئة استضافة فعالياتها وعروضها التقديمية في المبنى نفسه، بينما تتسع منطقة ركن السيارات إلى نحو 1500 سيارة حيث ستتم خدمة صف السيارات آلياً».

حضانة

سيشتمل المبنى على حضانة تستوعب 80 طفلاً ممن تقل أعمارهم عن 4 سنوات، وسيضم المبنى مكتبة بإطلالة خلابة على الخور علاوة على مقهى كبير ومنطقة تسوق والعديد من المرافق التي ستعزز من الخدمات التي تقدمها الهيئة لموظفيها ومتعامليها، فيما سيساعد المبنى الجديد في نشر المعرفة ورفع إنتاجية الموظفين.