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سعود المعلا يعزي في وفاة عبدالواحد الرستماني

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سعود المعلا يعزي في وفاة عبدالواحد الرستماني سعود المعلا يعزي في وفاة عبدالواحد الرستماني

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالواحد حسن الرستماني.

وأعرب سموه خلال زيارة مجلس عزاء المرحوم، في منطقة الجميرا بدبي، عن خالص عزائه ومواساته لنجل الفقيد خالد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كما قدم العزاء سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

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