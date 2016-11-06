فيصل بن سلمان يوجه باستحداث جائزة التميز للفنون الإبداعية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة بتخصيص جائزة للتميز للفنون الإبداعية ضمن جائزة التميز للأداء الحكومي.

ذكر ذلك وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب محمد السهلي، مضيفاً أن ذلك يأتي في اطار الفعاليات والبرامج المصاحبة لجائزة الاداء الحكومي المتميز، والتي اطلقت في دورتها الثالثة العام الماضي فعاليات رياضية تتمثل في دوري الاحياء على كأس التميز، مبيناً أنه يجري التنسيق حالياً بين امارة المنطقة والجمعية العربية للثقافة والفنون بالمنطقة لوضع تصور كامل عن الجائزة في شتى الفنون الإبداعية؛ الفن التشكيلي، والتصوير المرئي، والخط العربي.

جاء ذلك، خلال تدشين الوكيل لمعرض كلاسيكيات بالجمعية العربية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة، حيث أجرى السهلي جولة في المعرض، اطلع خلالها على ما يحتويه من لوحات فنية ومجسمات تشكيلية، كما التقى السهلي بعدد من الفنانين التشكيلين، والمهتمين بالفنون الإبداعية، في لقاء حواري ناقش معهم فيه همومهم وتطلعاتهم، مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات في الوصول الى افكار خلاقة، مبيناً أن إمارة المنطقة داعم رئيسي للفنون الابداعية بالجمعية.

وأضاف السهلي ان المدينة المنورة تزخر بطاقات ابداعية مميزة تشارك في نشر الثقافة الوطنية في جميع انحاء المملكة وخارجها، مؤكداً على أهمية دور الإعلام كذراع مساعد وحيوي في التعريف بهذه الاسهامات الابداعية ونشرها.

يذكر أن معرض كلاسيكيات هو نتاج الدورة التدريبية التي أقامتها الجمعية العربية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانات التشكيليات بالمنطقة.