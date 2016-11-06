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دراسة: القلق حول الصحة يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

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دراسة: القلق حول الصحة يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب دراسة: القلق حول الصحة يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

>كتبت نهى طارق

القلق مشكلة صحية خطيرة تؤثر على جزء كبير من سكان العالم، ويشير بحث جديد إلى أن القلق بشأن قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

وتقول الدراسة التى نشرت نتائجها فى دورية على الإنترنت BMJ النرويجية إن اضطرابات القلق هى أكثر الأمراض العقلية الأكثر شيوعا فى الولايات المتحدة، والتى تؤثر على 40 مليون من البالغين أى 18% من السكان وذلك وفقاً لموقع Medical News Today.

 

وأضافت الدراسة أن القلق هو أحد أكثر العوامل التى تسبب خطراً للإصابة بأمراض القلب وتشير الأبحاث السابقة إلى وجود علاقة بين الاكتئاب والقلق وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

 

ووجدت الدراسة أن الناس القلقين لديهم خطر أعلى بنسبة 48 % للوفاة بسبب مشاكل القلب، وأن أمراض القلب هى السبب الرئيسى للوفاة بين الأمريكيين وذلك وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والذى أفاد بوفاة 365000 شخص فى عام 2014 بسبب أمراض القلب.

 

واستمرت هذه الدراسة على المدى لمدة 12 عاما شارك فيها 7052 الذين ولدوا بين 1953-1957 الذين خضعوا لاختبارات الدم والوزن والطول، وقياس ضغط الدم.


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