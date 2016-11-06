«العمل» تمنح المبلّغ عن المخالفات 10% من قيمتها

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منح المبلِّغ المتعاون عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق "معاً للرصد"، مكافأة مالية تبلغ 10% من قيمة المخالفة عند استحصالها.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن هذه المكافأة تأتي وفقاً لمواد نظام العمل الذي أعطى الوزير الحق في منح المبلِّغ "المتعاون" نسبة من المكافأة تقديراً له لمساهمته في رصد المخالفة، ومساعدة موظفي التفتيش في رصد المخالفات.

وأكد أن الوزارة تهدف من إطلاق تطبيق "معاً للرصد" إلى توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية والذكية المعتمدة على الشفافية والمحاسبة الفورية بمشاركة المجتمع، ونشر ثقافة التفتيش المجتمعي، بحيث يكون المجتمع شريكاً فاعلاً في اكتشاف مكامن الخلل في سوق العمل والإبلاغ عنها، حيث يُعد استخدام التطبيق متاحاً للمواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن تطبيق "معاً للرصد" سيتيح الإبلاغ عن ست مخالفات بسوق العمل مبدئياً على أن تتم زيادتها وفق مراحل لاحقة، حيث إن المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها حالياً هي: مخالفة بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، ومخالفة العمل تحت أشعة الشمس المكشوفة في أوقات وفترات الحظر أو الظروف المناخية السيئة دون أخذ الاحتياطات اللازمة في الأوقات المحددة، وقيام صاحب العمل بتسجيل شخص سعودي ضمن عمال منشأته دون علمه أو موافقته، وتوظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، والقيام بالتوسط في استقدام عامل أو أكثر بدون ترخيص من الوزارة.

وأبان خالد أبا الخيل أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استندت في قرار منح المكافأة إلى المواد المتعلقة بنظام المكافآت، التي تمنح الوزير الحق في منح مكافأة مالية للمبلِّغ "المتعاون"، الذي يساعد موظفي التفتيش في رصد مخالفات سوق العمل، حيث تمثل هذه المكافأة جزءاً من قيمة المخالفة عند استحصالها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المكافأة المعتمدة للمتعاون تمنح بعد استيفاء معايير الاستحقاق والتي تشمل: أن يتم تقديم البلاغ عن طريق تطبيق "معاً للرصد"، وأن تكون المخالفة قد أقرت وتم تحصيل قيمة المخالفة بعد انتهاء فترة إجراءات الاعتراض أو إجراءات التسوية، وألا تكون المخالفة قد تم ضبطها خلال الـ 30 يوماً السابقة لتاريخ البلاغ لنفس المنشأة، كما يجب أن تكون بيانات المتعاون صحيحة، مبيناً أنه في حال وجود ثلاث بلاغات غير صحيحة متتالية يتم حجب المتعاون من تقديم البلاغات في التطبيق لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

ولفت إلى أن الإجراءات التنفيذية لاستحقاق المكافأة راعت بعض الحالات الخاصة، ومنها أنه في حالة وجود أكثر من متعاون قام بالإبلاغ عن نفس المخالفة قبل الزيارة التفتيشية، فسيتم اعتبار استحقاق المكافأة للمتعاون الذي قام بالإبلاغ أولاً، حيث بالإمكان التعرف عليه من خلال نظام الوزارة في تتبع البلاغات.

وأبان خالد أبا الخيل أن الوزارة أقرت العمل بهذه المكافأة للمبلغين المتعاونين ابتداء من اليوم، حيث يمكن الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق "معاً للرصد"، المتوفر في متاجر أبل وأندرويد.