«الإسكان» تدعو أصحاب الأراضي البيضاء لتسجيلها قبل منتصف ربيع الأول.. وتذكر بالغرامات

دعت وزارة الإسكان ملاك الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة ومساحتها 10,000 متر وأكثر ولم يتم تطويرها، إلى المسارعة بتسجيل أراضيهم عبر الموقع الإلكتروني (Lands.housing.sa)، خلال فترة التسجيل الحالية التي تنتهي بتاريخ 13 ربيع الأول المقبل، وذلك تجنّباً لغرامات عدم التسجيل التي سيبدأ تطبيقها بعد انتهاء الفترة المحددة مسبقاً.

وأفاد المشرف العام على برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم، بأن تسجيل الأراضي قبل انتهاء المهلة يتيح للملاك إمكانية استكمال بعض المتطلبات مثل الرفع المساحي وغيرها من المتطلبات الأخرى، مشيراً إلى أنه في حال التأخر عن استكمال متطلبات التسجيل فإن الطلب يعتبر غير مكتمل، ما يعرّض المالك لغرامة عدم التسجيل، لافتاً إلى أن الموقع حظي بأعداد متزايدة من المسجّلين على مستوى مختلف المناطق.

وقال :"عملت وزارة الإسكان من خلال قنوات التواصل المختلفة على التعريف ببرنامج رسوم الأراضي ومراحله وآلية تطبيقه وطريقة التسجيل في الموقع الإلكتروني، كما استمرت في إيضاح الفترة المتبقية لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام، وحالياً توشك فترة التسجيل المحددة بستة أشهر من الانتهاء، على أن تنطلق بعدها مرحلة فرز وتقييم الأراضي المسجلة، ثم الفوترة وتحصيل الرسوم، علماً أن عدم التسجيل خلال الفترة المحددة يعتبر مخالفة لأحكام النظام الصادر عن مجلس الوزراء، الأمر الذي يعرّض صاحب الأرض لغرامة قد تصل الى 2.5% من قيمة الأرض".

وكانت وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق عن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء في ثلاث مدن رئيسية هي (الرياض، جدة والدمام)، إذ تم فتح باب التسجيل عن طريق موقع الأراضي البيضاء بحيث يقوم مالك الارض أو من ينوب عنه بتسجيل أرضه، وإدخال معلوماته الشخصية، ليتم التحقق منها عن طريق الربط مع مركز المعلومات الوطني، كما يتيح الموقع خيار تسجيل أرض ذات ملكية خاصة أو تسجيل أرض بالنيابة عن مالكها، بشرط رفع ما يثبت وجود تفويض رسمي بذلك، سواءً كان المالك فرداً أو شركة وما في حكمهاـ ويتم التحقق من بيانات الشركات إلكترونياً عن طريق الربط مع وزارة التجارة والاستثمار، ويقوم صاحب الطلب بإدخال رقم الصك سواء كان الصك إلكترونيا أو يدوياً مع رفع صورة الصك.

كما يشترط للتسجيل إدخال إحداثيات الرفع المساحي الذي يتم إعداده عن طريق المكاتب الهندسية. ويتم التأكد من صحة موقع الارض والمصادقة على ذلك بالخريطة التفاعلية المبينة في الموقع الالكتروني، وبالتالي يكون التسجيل مكتملاً.

وأخذت اللائحة التنفيذية بالاعتبار حالات لا تخضع لنظام الرسوم في المادة التاسعة، كتلك الاراضي التي لا يستطيع ملاكها التصرف او إصدار التراخيص اللازمة لتطويرها شريطة ألا يكون المالك متسبباً او مشاركاً في ذلك المانع، مع ضرورة إرفاق الوثائق والبيانات التي تثبت حالة الارض اثناء عملية التسجيل في النظام.

ويتجاوز مجموع الأراضي داخل النطاق الجغرافي المستهدف من الوزارة في مدينة الرياض 90 مليون متر مربع، وذلك من بين النطاق المحدد من الوزارة بـ 1367 كم مربع، وفي محافظة جدة تم حصر ما يزيد على 160 مليون متر مربع داخل النطاق الجغرافي المستهدف من وزارة الاسكان والمقدرة مساحته الاجمالية بـ 1016 كم مربع، إذ تبلغ مساحة النطاق الجغرافي لمحافظة جدة 3534 كم مربع، أما حاضرة الدمام فتم حصر ما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف والمقدرة مساحته بـ 612 كم مربع، ومساحة النطاق العمراني لحاضرة الدمام هي 1181 كم مربع، ومن المزمع الاعلان عن بدء تطبيق نظام رسوم الاراضي البيضاء في كل من مكة المكرمة والمدينة المنوّرة منتصف شهر ربيع الأول المقبل. إضافة إلى أنه تتم دراسة مواقع أخرى ذات اكتظاظ سكاني، لتكون هي المرحلة الآتية من برنامج تطبيق الرسوم.