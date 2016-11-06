قلب المملكة يتسع لجميع اليمنيين: نصف مليون يعيشون ويعملون بحرية

لم تتخلَ المملكة عن اليمن منذ بداية أحداث الانقلاب الجائر من الحوثي والمخلوع صالح ضد الشرعية، فمنذ أكثر من عام وثمانية أشهر استقبلت المملكة أكثر من نصف مليون يمني مع عائلاتهم، وسمحت لهم بحرية الحركة والانخراط بسوق العمل، ولـ 285 ألف طالب بالدراسة في المدارس الحكومية.

كما قدمت المملكة مساعدات للاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال بأكثر من 42 مليون دولار، إضافة إلى المساعدات الإغاثية الإنسانية للشعب اليمني التي بلغت 500 مليون دولار.

وقد أصبحت المملكة الثالثة على المستوى العالمي من حيث كمية المساعدات الإغاثية والإنسانية والتنموية، إذ أن المساعدات التي قدمتها خلال الفترة بين عامي 94 – 2014 أكثر من 65.9 مليار دولار.

معالجة المصابين

وتعالج المملكة ١٥٠ مصابا يمنيا شهريا في جنوب المملكة، بإجمالي بلغ ٣٦٠١ مصاب، بينما تقدم العلاج لـ ٥٦٥ مصابا في جمهورية السودان، و٦٢٩ مصابا في مملكة الأردن.

ولم تفرق المملكة في تقديم خدماتها الإنسانية بين يمني مع الشرعية أو حوثي، إذ قدمت جميع خدماتها الإنسانية والإغاثية وعلى رأسها الطبية لأكثر من ٤٧٩٥ مصابا ومصابة في المملكة، والسودان والأردن.

وبحسب معلومات -حصلت "الرياض" عليها- فإن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذ مشروعات لعلاج المصابين اليمنيين في مستشفيات القطاع الخاص، داخل اليمن لأكثر من ١٨٠٠ مصاب ومازال العمل مستمرا وفقا للاحتياج الفعلي وبالتنسيق مع الشركاء.

المشروعات الطبية

ويتم تنفيذ جميع المشروعات الطبية والبيئية ومشروعات المياه، وفق الاحتياج الفعلي وبعد التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين ووفق المعايير الإنسانية الدولية مع حرص المركز الشديد على استمرارية عمل المنشآت الصحية في محافظات اليمن كافة، والمركز مستمر بتنفيذ مشروع تهيئة وتشغيل المستشفى السعودي في حجة والذي يخدم أكثر من ٢٧٠٠٠٠ مواطن يمني من محافظة حجة ومديرياتها، ومشروع تهيئة وتشغيل مستشفى السلام في صعدة -معقل الحوثي- والذي يخدم أكثر من ٣٥٦٣٣٢ مواطن يمني من محافظة صعدة ومديرياتها.

إلى جانب استمرار المركز بدعم المنشآت الصحية في صنعاء؛ المستشفى الجمهوري بصنعاء ومستشفى الثورة بصنعاء والمستشفى الكويتي الجامعي بصنعاء والمختبر المركزي بصنعاء والمستشفى العسكري بالأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات والأدوات الطبية والوقود للكهرباء والأوكسجين.

التدخلات الغذائية

كما نفذت المملكة من خلال مركز الملك سلمان الإغاثي مشروع التدخلات الغذائية والعلاجية المنقذة للحياة للفتيات والأولاد دون سن الخامسة، إضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف، إذ بلغ عدد المستفيدين لهذا المشروع حوالي ٢٧٠٠٠٠٠ مستفيد من جميع محافظات اليمن.

وأيضا نفذ المركز مشروع تقديم الخدمات الطارئة المنقذة للحياة الصحة العامة والأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية والأكسجين، مع منظمة الصحة العالمية، إذ بلغ عدد المستفيدين لهذا المشروع حوالي ٧٥٠٠٠٠٠ مستفيد من جميع محافظات اليمن، واستمرار تنفيذ المركز لمشروع دعم مستشفى مأرب العام والمستشفى الجمهوري في عدن لعدد مستفيدين حوالي ٧٤٤٨٠ لمأرب و٥٧٦٦٦ مستفيدا لعدن.

بالإضافة إلى تنفيذ المركز لمشروعين لتوفير الكوادر الطبية للمنشآت الصحية داخل اليمن وفق الاحتياج الفعلي وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، واستمرار مشروعات المركز لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي لمحافظات عدن - حضرموت - مأرب - صعدة - تعز.

الإصحاح البيئي

فيما نفذت المملكة من خلال مركز الملك سلمان الإغاثي مشروعا لإنشاء مركز لتأمين وتركيب الأطراف الصناعية في مأرب يخدم جميع اليمنيين حسب احتياجهم مع أطباء عبر القارات، إذ وقّع المركز مع منظمة أطباء عبر القارات التركية برنامجاً تنفيذياً يتم من خلاله إنشاء وتشغيل مركز الأطراف الصناعية وتدريب وتأهيل كوادره الفنية، وسيعمل على تخفيف معاناة المصابين وخاصة من فقدوا أطرافهم.

وفيما يخص دعم الإصحاح البيئي، تستمر المملكة من خلال مركز الملك سلمان الإغاثي في تنفيذ مشروع دعم خدمات المياه والتعقيم والإصحاح البيئي مع الهيئة الطبية الدولية، ويخدم حوالي ٧٨٦٩٣٥٦ مستفيدا لمحافظات صنعاء - عدن - تعز - لحج - مأرب، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تأمين ٣٧١ كرسيا متحرك للمنشآت الصحية اليمنية وفق الاحتياج الفعلي وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، ودعم ٩٧ منشأة صحية حكومية وخاصة داخل اليمن والمراكز المتخصصة والمختبرات المركزية، عن طريق منظمة الصحة العالمية بتمويل من المركز.