مقتل جندى تونسى داخل منزله بأيدى مهاجمين

تونس (أ ف ب)

اغتيل جندى تونسى بأيدى "مجموعة من الأفراد" داخل منزله، على مقربة من جبل مغيلة وسط غرب تونس، على ما افاد التلفزيون الرسمى، السبت، وأوضح التلفزيون الرسمى انه لم يعرف بعد عدد المهاجمين وهوياتهم.

ونقل عن المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتى، قوله إن وحدات الجيش والحرس الوطنى بدأت عمليات البحث عن هؤلاء، ولم تقدم السلطات التونسية فى اتصال مع وكالة فرانس برس أى تعليق إضافى وتواجه تونس منذ 2011 خطر جماعات جهادية نفذ عناصرها اعتداءات وهجمات اودت بحياة عشرات الشرطيين والعسكريين والمدنيين والسياح الاجانب.

وتبنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامى عددا من هذه الهجمات، لكن الهجمات الرئيسية التى ادت الى مقتل 72 شخصا هم 59 سائحا و13 رجل امن فى 2015 تبناها تنظيم داعش المتطرف.

وادت هذه الهجمات الى اضعاف الاقتصاد التونسى الذى دخل فى ازمة منذ اطاحت ثورة مطلع 2011 نظام الرئيس زين العابدين بن علي.