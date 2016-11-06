زوج يحرر محضر تعدى ضد زوجته وحماته: مش قادر أربى طفلين أجيب الثالث إزاى؟

كتبت أسماء شلبى

حرر "رجب.س" محضر ضد زوجته "رقيه.ث" وحماته "شادية.ف" بقسم شرطة السيدة زينب اتهم فيه زوجته برفض تعاطى وسيلة لمنع الحمل وتعديها ووالدتها عليه بالضرب وإصابته بجروح قطعية ومنعه من رؤية طفليه.

وقال رجب فى المحضر رقم 8876 لسنة 2016: "كل اللى عملته إننى رديت عليها وقولت لها هنجيب طفل ثالث ونصرف عليه منين وإحنا مش قادرين على مصاريف اخواته الاتنين وبنقضى باقى الشهر سلف".

كما أقام الزوج دعوى نشوز بمحكمة الأسرة بالزنانيرى حملت رقم 9324 لسنة 2016، اتهم فيها زوجته بخروجها عن طاعته وترك المنزل بعد أن أخذت جميع ما يحتويه أثناء غيابه بالعمل فى الفترة المسائية.

وذكر الزوج أمام المحكمة أنه متزوج منذ ما يزيد عن 7 سنوات ولديه طفلين ويعمل فى وظيفتين كى يلبى طلبات زوجته، وطوال تلك الفترة لم يكن ينغص استقرار حياته إلا تدخلات حماته فى حياتهما، التى أدت أحيانا لخلافات كادت تصل للطلاق.

وتابع: "عندما طلبت من زوجتى تحكيم عقلها ونصحتها بأن طفلين فى هذه الأحوال الاقتصادية مناسبين، وأن ظروفنا لا تتحمل طفل ثالث قامت الدنيا وقامت بتهديدى وتركت المنزل وضربتنى برفقة والداتها فى منزلها حتى كد أن أفقد حياتى بين يديهم".