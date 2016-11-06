5 أزمات مرت بسلام في حفل زفاف إيمي سمير غانم وحسن الرداد

مغامرة كبرى إقامة حفل زفاف على شاطئ البحر منذ العصر وحتى ما بعد منتصف الليل. ومهما كانت الترتيبات محكمة، فالمؤكّد أن أزمات صعبة سيمرّ بها العروسان، مثل ما حدث في حفل زفاف الفنانة إيمي سمير غانم إلى الفنان حسن الرداد، الذي مرّ بخمس لحظات صعبة جداً .. ولكن تمّ تجاوزها بسلام.

الأزمة الكبرى التي صادفت حفل الزفاف كانت في البداية. فوفقاً لسيناريو الشركة المنظّمة، كان من المفترض أن يدخل العريس من البحر ليخطف العروس من والدها، وهذا ما حدث فعلاً، إذ تمّ تدبير زورق صغير استقلّه الرداد برفقة عدد من المعاونين، وبلغ به النقطة الأقرب من الشاطئ، ولكن سقط سهواً تدبير ممر آمن وجافّ للعريس الذي اضطرّ إلى إفساد بنطال بدلة الزفاف مبكراً بالسير في الماء ثمّ على رمال الشاطئ، قبل أن يتدخّل معاون الرداد لتنظيف البنطال فور الوصول إلى الكوشة.

المعاون المشغول بتنظيف البنطال وتجاوز الأزمة الأولى كان هو نفسه سبب الأزمة الثانية، عندما اتخذ قراراً من نفسه بفتح البثّ المباشر لمراسم الزفاف عبر حسابات حسن الرداد الرسمية على السوشيال ميديا، ثم استشاط غاضباً وطلب وقف البث فوراً، وحذف الملفات المحمّلة والصور، وتبيّن في ما بعد أن مقدّمة برنامج معكم "منى الشاذلي" صاحبة التصريح الوحيد لبثّ لقطات من الحفل "بشروط خاصة".

الأزمة الثالثة كانت من نصيب إيمي سمير غانم. فبعد دقائق قليلة من بداية مراسم حفل الزفاف، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من فكرتها المبتكرة بالتخلّي عن بوكيه الورد المعتاد واستبدالها بمظلة شمسية من نفس لون ونقشة وقماش فستان الفرح، وتدخّلت شقيقتها دنيا فوراً بمساعدة فريق المكياج، فتمّ التخلّص من المظلة وتعديل قصة الشعر، ثم التقطت صور الزفاف الأولى على شاطئ البحر من دون المظلة، برغم أن ديكور ساحة الزفاف بالكامل كان مصمماً بانسجام مع شكل المظلة الموشّاة بالورود.

دنيا سمير غانم كانت صاحبة الأزمة الرابعة، بعد مرور ساعتين كاملتين من مراسم الفرح، حين لم تظهر بتاتاً بجوار شقيقتها ولا حتى ظهر زوجها الإعلامي الشهير رامي رضوان لدرجة أنّ الإعلامية منى الشاذلي كتبت صراحة أنّ الجمهور يسأل عن دنيا، ولهذا تمّ إحضارها للتصوير برفقة زوجها مع العروسين، ولكنها اختفت بعد ذلك مجدداً.

خامس أزمات الفرح كانت بسبب الغياب المتعمّد لعائلة وأصدقاء حسن الرداد عن الصورة، وكأن الفرح مقام لأصدقاء وعائلة إيمي فقط. وقد تدخّلت الفنانة دلال عبد العزيز فور معرفتها بالتعليقات، وقامت بالتصوير مع والدة الرداد وشقيقته، بينما استمرّ غياب أصدقائه عن الصور حتى اللحظة.

خمس أزمات عابرة تمّ تجاوزها بسرعة في حفل زفاف يُمكن وصفه بالأطول من بين كلّ حفلات زفاف نجمات الفنّ.

صور زفاف حسن الرداد وإيمي على البحر

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي