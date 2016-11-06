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بالصور: غادة عبد الرازق تقدم الدليل على "جمال" رجال السعودية

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السبت 05-11-2016 19:59

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق بالأمس أول صورة واضحة للأخ السعودي غير الشقيق لابنتها الوحيدة روتانا، مؤكدة أنها تنشرها ليعرف الجميع "الجمال السعودي"، وأنه لا يقتصر على الفتيات فقط، وإنما يمتدّ للرجال أيضاً.

غادة نشرت عبر حسابها الموثق بموقع انستقرام صورة لشاب وسيم، وعلقت عليها بقولها: "ياجماعة دة اخو روتانا بنتى اى نعم انا مش مامتة بس اخو روتانا من ابوها علشان تعرفو العيلة دى كلهااااا حلوين #عيلة#قزاز##مكة#".

وبعدها، نشرت صورة لابنتها روتانا لتؤكد أنها تشبه أخاها من الأب هيثم. وكانت المفاجاة أن جمهور غادة طلب منها إقناع الشاب الوسيم بخوض تجربة التمثيل، بينما حاول البعض الآخر التأكيد أن عائلة قزاز مصرية الأصل، بينما أكد البعض الآخر أنها من أصول شامية، وهذا سبب بياض بشرتها اللافت والأعين الملوّنة!

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سيدتي

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