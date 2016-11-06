دنيا سمير غانم تغلق باب الشائعات برسالة إلى العروس إيمي

تسبّب غياب النجمة الشابة دنيا سمير غانم عن صور عقد قران شقيقتها إيمي على الفنان حسن الرداد، ومن بعده الاختفاء من أغلب صور حفل الزفاف، بضجّة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سرت شائعات تؤكّد أن هناك غضباً مكتوماً بين الشقيقتين، وأنّ دنيا "غاضبة" من تصريحات نسبت لشقيقتها فيها "سخرية" من الفوضى العارمة التي طغت على حفل زفافها منذ سنوات... ولكن هذا كلّه غير صحيح، فدنيا كانت مكلّفة بمهمّة أخرى بعيداً من الأضواء، وأرسلت فور انتهاء الحفل رسالة خاصة "لأحلى بنت في العالم".

دنيا لا تظهر إلا نادراً عبر حسابها الخاص بموقع انستقرام، حيث وجّهت التهنئة علناً إلى شقيقتها بصورة جمعتها وزوجها رامي رضوان مع العروسين، وعلّقت عليها قائلة: "ربنا يسعدك يا أحلي بنت في العالم #ايمي_سمير_غانم #حسن_الرداد".

بينما أكد حضور الحفل أنّ دنيا كانت مكلّفة باستقبال الضيوف والتأكد من تتابع فقرات الحفل من دون أزمات. وفي نفس الوقت، كانت لديها مهمّة صعبة جداً، وهي رعاية ابنتها كايلا من دون الظهور بها في حفل الزفاف، خصوصاً أنها غضبت بشدّة من تداول صورة "غير واضحة" لوجه ابنتها، التقطت بمطار الجونة، فور وصول العائلة لبدء الاستعداد لحفل الزفاف.

دنيا سمير غانم تغني لشقيقتها إيمي في حفل زفافها

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