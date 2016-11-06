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"سيدتي نت" تكشف الحقيقة: عادل إمام لم يتعرض لأي حادث في تونس

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السبت 05-11-2016 23:06

نفى سفير بتونس نبيل حبشي كلّ الأنباء التي انتشرت مؤخّراً حول إصابة الفنان عادل إمام بحادث سير، أثناء توجّهه إلى مدينة صفاقس، مؤكداً أن زيارة الزعيم كانت بعيدة تماماً عن "الاصطدام البسيط" بين إحدى سيارات الشرطة المرافقة لموكبه، وبين سيارة أخرى كانت تقلّ نجل عادل أمام ومرافقه المخرج رامي.

السفير المصري أصدر بياناً رسمياً أكد فيه أنه تواصل مع الزعيم عادل أمام بنفسه، واطمأن إلى أن غيابه عن المؤتمر الصحافي لمهرجان صفاقس لم يكن بسبب الحادث كما روّجت بعض وسائل الإعلام، كما أن نجله رامي لم يصب بأي خدوش أو رضوض جراء تعرض سيارته للحادث البسيط، وأن السيارة نفسها تعرّضت لخدوش بسيطة وتأخّر الموكب عن دخول مدينة صفاقس؛ ولهذا تمّ تأجيل المؤتمر الصحافي للزعيم ، مشدداً على أن الثنائي شاركا معاً في حفل الختام.

وأكد السفير أنه أثناء تهدئة سيارات الموكب لسرعتها عند دخولها بوابات مدينة صفاقس، قامت إحدى سيارات الشرطة بالتحميل على السيارة التي كانت تقلّ المخرج رامي إمام بينما كانت سيارة النجم عادل إمام بعيدة في مقدمة الموكب، ولم يصب أيّ منهما بأيّ أذى، ثم بعد الحادث واصل الموكب السير باتجاه مدينة صفاقس.

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سيدتي

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