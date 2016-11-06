"سيدتي نت" تكشف السر: لماذا غابت منى زكي عن حفل زفاف إيمي سمير غانم؟

تحتفظ النجمة منى زكي بعلاقة صداقة متينة و"عائلية" مع النجمة الشابة دنيا سمير غانم، وقد توطدت بمشاركة الأخيرة في أحدث أفلام الفنان أحمد حلمي، ما جعل الجميع يتوقعون أن تشارك منى في حفل زفاف إيمي سمير غانم بمدينة الجونة، وهو ما لم يحصل، إذ على العكس من ذلك، ظهرت ضمن الصفوف الأولى في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، لتستمتع بحفل المطربة أنغام بمناسبة يوم الحبّ المصري.

"سيدتي نت" علمت أنّ منى اعتذرت مقدماً عن عدم حضور حفل الزفاف بسبب إقامته بمدينة الجونة الساحلية وصعوبة الوصول إليها بالسيارة، في وقت حذرها الأطباء من ركوب الطائرة بسبب ظروف الحمل. في المقابل، تكفّل زوجها الفنان أحمد حلمي بإرسال برقية تهنئة للعروسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكيد أن تصريحات الرداد الأخيرة، ومن قبلها اتهامه بتسريب فيلم حلمي "لف ودوران"، ليست السبب في عدم الحضور، وأنّ حلمي لا يكّن شعوراً سلبياً للرداد!

منى ـ من جهة أخرى ـ مدينة للمطربة أنغام بالكثير، فالمطربة المعروفة بظهورها النادر لا تفوّت أيّ عرض خاصّ لأفلام منى زكي، كما أنّ منزلها مقرّ دائم لعطلات منى وحلمي، وقد سبق لها أن استقبلتهما للاطمئنان إلى صحة ابنها عبدالله قبل أسبوع من الحفل؛ ولهذا أصرّت منى على حضور حفل الأمس بالكامل، وسمحت بتصويرها برفقة زوجة حلمي من جمهور مهرجان الموسيقى العربية.