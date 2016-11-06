"النقابات" تطالب أعضاءها المضارين من السيول التوجه لنقاباتهم لاستلام المساعدات

كتبت آية دعبس

قال الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن النقابة العامة تتواصل مع الفرعية بمحافظة البحر الأحمر، للبحث عن الأعضاء المضارين من السيول، مشيرا إلى أنه يتم صرف مبالغ مالية لهم من صندوق الإعانات، ويتم حساب قيمتها بناء على محضر الشرطة الذى يتم تحريره عن الواقعة، مطالبا كافة الأعضاء الذين تضرروا بالتوجه للنقابة لمساعدتهم.

فيما أكد الدكتور جورج عطالله، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون صندوق الإعانات والإغاثة نص على تشكيل لجنة من النقابة الفرعية بالمحافظة التى يقع فى نطاقها الصيدليات لمتضررة، لتقييم الخسائر، ورفع تقرير بها للنقابة العامة ليتم صرف نسبة من قيمتها للصيدلى، مشيرا إلى أن لجنة الإغاثة برئاسة الدكتور أيمن عثمان اتخذت قرار بعمل قافلة طبية برئاسة النقيب، وتحمل 1500 بطانية و3000 كرتونة غذائية، للغردقة خلال الأسبوع المقبل.

كما أصدر المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، قرارا بتشكيل 3 لجان فنية هندسية متخصصة فى "سوهاج، وأسيوط، والسويس، والنقابة العامة"، للوقوف على أسباب الكوارث التى تعرضت لها بعض محافظات مصر من جراء السيول الأخيرة، إيماناً بدور نقابة المهندسين الوطنى، وتفعيلاً لما نص عليه القانون باعتبارها الاستشارى الأول للدولة، على أن تقدم كل لجنة تقريرا عن الأسباب وسبل تلافى الكارثة مجددا، من ثم يتم إرسال تلك التقارير إلى الجهات المسئولة بالدولة للاستفادة منها فى إصلاح ما ترتب عن السيول من آثار.

فى سياق متصل، كلف خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، رؤساء النقابات الفرعية فى المحافظات المتضررة من السيول، بضرورة الإسراع لتوفير كل الخدمات وأوجه المساندة اللازمة للمعلمين المتضررين من السيول بمحافظات البحر الأحمر وسوهاج وأسيوط والوادى الجديد وجنوب سيناء، مطالبا بإجراء حصر شامل بكل الأضرار الناجمة على المعلمين، وذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتخفيف الآثار المترتبة عن السيول وتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم.

وأعلنت لجنة مصر العطاء بنقابة أطباء سوهاج عن تنظيمها أولى القوافل طبية لمتضررى السيول بالمحافظة، مطالبا اللجنة، بمن لديه الرغبة بالمساهمة فى الكشف المجانى لكافة التخصصات أو التبرع بمساعدات مالية أو عينية أو أدوية عليه التواصل مع اللجنة بنقابة أطباء سوهاج، أو التبرع على حساب 500555 بجميع فروع بنك القاهرة وبيريوس والبركة مصر أو على حساب 48751/1/122 بجميع فروع بنك مصر.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسين مقرر لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة لأطباء مصر "إن اللجنة ناشدت مديريات الصحة بكافة المحافظات المتضررة من السيول وكذلك مكاتب التضامن الاجتماعى للتواصل مع اللجنة لحصر الأسر المتضررة، التى تحتاج إلى المساعدات أو الأدوية".