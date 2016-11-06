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حظك اليوم برج الدلو الأحد 6-11-2016 على الصعيد المهنى الوصول للنجاح مضمون.. الشق العاطفى مستقر وشريكك يقدر دعمك له

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 6-11-2016 على الصعيد المهنى الوصول للنجاح مضمون.. الشق العاطفى مستقر وشريكك يقدر دعمك له حظك اليوم برج الدلو الأحد 6-11-2016 على الصعيد المهنى الوصول للنجاح مضمون.. الشق العاطفى مستقر وشريكك يقدر دعمك له

>كتبت رانيا علوى

نقدم لمواليد توقعات علماء الفلك لليوم الأحد 6 نوفمبر الصعيد المهنى يسير فى طريقة الصحيح والوصول للنجاح مضمون، والعلماء يؤكدوا ان عليك استثمار طاقتك البدنية هذه الفترة.

 

برج الدلو على الصعيد المهني:

لمواليد برج الدلو الصعيد المهنى أن كل ما تقوم به خلال الفترة من مجهودات هى بالفعل موظفه بالفعل فى مكانها الصحيح وهو ما يجعل طريق وصولك للنجاح مضمون بنسبة كبيرة .

 

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ممتازة فكل مجهوداتك من أجل دعم شريكك واضحة وهو يشعر بها ، و لكى تزيد من حالة الاستقرار التى تعيشها معه لا تتردد من تقديم هدية بسيطة تجعله يشعر بالمزيد من الاهتمام .

 

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو عليك ان تستثمر طاقتك البدنية التى تمتلكها هذه الفترة و تسافر لأحدى الاماكن الهادئة لكى تتحسن حالتك المزاجية، من جهة أخرى من الأفضل أن تعود لممارسة إحدى رياضاتك المفضلة فى الهواء الطلق و هى الخطوة التى ستشعرك بالمزيد من النشاط.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ان عليك ان تعطى لأبنائك المزيد من الفرص الترفيهية والمرح وهو الأمر الذى يجعلهم يتخلصوا تماما من التوتر الذين شعروا به مؤخرا.


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مصر 365

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