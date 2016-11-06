حظك اليوم برج الأسد الأحد 6-11-2016 على الصعيد المهنى يحتاج للمزيد من التركيز والتخلى عن اختلاق المشاكل.. الشق العاطفى مهدد بعد تعاملك بأنانية

كتبت رانيا علوى

نقدم لمواليد برج الأسد توقعات علماء الفلك لليوم الأحد 6 نوفمبر الصعيد المهنى اصبح يسير بخطيئة جدا تحتاج منك للتركيز ، والشق العاطفى مشتت بنسبة كبيرة الآن و العلماء ينصحوك بالتخلى عن الانانية .

برج الأسد على الصعيد المهني:

لمواليد برج الأسد الصعيد المهنى يسير بخطى بطيئة و ذلك يرجع لأنك تخليت عن تركيزك ووظفت جهودك فى متابعة شئون من حولك و البعد عن اختلاق المشاكل ، لا تتردد فى التخلى عن فضولك و التركيز فى عملك حتى تتلقى اشادات مديريك .

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية مشتته لحد كبير ، فتعاملك الدائم بأنانية جعل الشريك فى طريقة للتخلى عنك والبحث فورا عن البديل، عليك ان تنقذ الموقف.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الأسد حالتك المزاجية تحتاج للكثير من الدعم و ذلك بعد تعرضك لسلسة طويلة من المشاكل أفسدت خطتك للوصول للهدوء والسعادة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ان عليك الالتزام بالصبر و تتخلى تماما عن انفعالاتك الغير مبررة والتى اصبحت محط انتقاد من قبل الكثيرين.