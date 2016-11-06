حظك اليوم برج الجدى الأحد 6/11/2016

الهدوء الذى يسبق العاصفة الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الجدى، فيتسم مواليده بالرزانة والعقل والحكمة، والغضب العارم الذى نادراً ما يصدر منهم إلا إذا اضطرتهم الأمور لذلك، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى..

الدعوة إلى المشاركة والتعاون فى معظم النواحى العملية يزيد من الناحية الإيجابية ومشاعر الألفة بين الزملاء فى، لديك قدرة هائلة الاستماع الأمر الذى يجعلك محط حب وتقدير من جميع الزملاء.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

قدرتك على الانصات قد تكون مفيدة على الصعيد المهنى، لكنها لا تصلح فى العلاقات العاطفية خاصة أن هناك أمور لا يمكن أن تتحدث فيها مع أحد غير شريك حياتك، حتى تعطى فرصة لأحد للدخول فى تفاصيل حياتك الخاصة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

التواجد فى مناخ عام من الحالة النفسية الجيدة تجعلك قادر على مقاومة والطاقة السلبية و الاكتئاب الذى يحاول البعض ان ينقله لك،لا تحاول أن تستسلم لشعورك بالخمول والكسل والرغبة فى النوم لفترات طويلة، عد إلى لممارسة الرياضة وتناول الخضروات والفاكهة

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن ن يعيش فى حالة من الطاقة الإيجابية والإنجازات المهنية التى تساعده على نقل روح الإنجاز والاجتهاد إلى زملائه ، والحاجة إلى التخلص من الشعور بالكسل تدفعه على ممارسة أنشطة جديدة.