حظك اليوم برج القوس الأحد 6/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. نقلة نوعية على مستوى العمل

التلقائية هى أكثر الصفات المميزة لأبناء هذا البرج، فعلى الرغم من أنها قد يراها البعض أمر إيجابى إلا أن الكثير يعتقد أنها تسبب له الكثير من المشكلات خصوصًا أنه لا يفكر كثيرًا قبل الحديث، عن هذا البرج نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى...

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

طموحاتك بشأن العلاقة العاطفية مشروعة جدًا، ولكن عليك أن تتحلى بالصبر وتكون على تواصل دائم مع الحبيب حتى يساعدك على تحقيق أحلامك والوصول سويًا إلى ما تبحث عنه دون أن تشعر بأى أعباء نفسية.

برج القوس على الصعيد المهنى ..

ربما تكون الفترة المقبلة هى الأفضل رغم كل الضغوط التى تعرضت لها، ولكن عملًا بمبدأ لكل مجتهد نصيب، فأعلم أنك استطعت أن تجتهد بما كفل لك الوصول إلى أحلامك وتحقيق الكثير من النجاحات، وهو ما يساعدك على تحقيق نقلة نوعية فى العمل.

برج القوس على الصعيد الصحى..

آلام فى المعدة مع سوء فى الهضم، عليك أن تتبع تناول الأنظمة الصحية، وكذلك البعد تمامًا عن المشروبات الغازية المُضرة لك خصوصًا وأنت مريض.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة جيدة جداً على كل المستويات الصحية والمهنية والعاطفية، وانفراجة مالية فى القريب العاجل.